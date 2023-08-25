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ВТБ сообщил о схеме мошенничества, связанной с ростом ключевой ставки

ВТБ: мошенники стали обещать россиянам высокий процент по вкладам после роста ставки ЦБ
Мошенники начали заманивать банковских клиентов вкладами «под высокий процент» на фоне роста ставки ЦБ, заметили в ВТБ. Злоумышленники обращаются к актуальной повестке, чтобы вызвать доверие и похитить данные и деньги
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мошенники стали красть персональные данные и денежные средства россиян, прикрываясь предложениями о специальных вкладах по повышенным ставкам. Такую активность зафиксировали специалисты ВТБ, сообщили РБК в банке.

Новизна схемы заключается в том, что злоумышленники в качестве повода для звонка упоминают новость о росте процентов по депозитам в крупнейших банках. 14 августа ЦБ внепланово поднял ключевую ставку до 12%. Вслед за этим многие участники рынка действительно стали улучшать условия по сберегательным продуктам.

ВТБ сообщил о схеме мошенничества, связанной с ростом ключевой ставки
ВТБ сообщил о схеме мошенничества, связанной с ростом ключевой ставки

Как пояснили в ВТБ, схема выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, собеседник представляется сотрудником портала «Госуслуги» и предлагает разместить средства на «безопасном счете» и предоставить «кешбэк с накоплений». В качестве дополнительного аргумента мошенник сообщает о повышении доходностей депозитов в российских банках, предлагает убедиться в этом «лично в Центробанке» и соединяет якобы с сотрудником регулятора. В процессе разговора клиента просят сообщить коды из СМС, логины или пароли для входа в учетную запись банковского приложения. Получив доступ к счету, мошенники выводят деньги и исчезают.

Банк России ранее предупреждал, что его сотрудники не присылают удостоверений, не делают обзвонов и рассылок.

РБК направил запрос в крупные банки. В Россельхозбанке не фиксировали появления подобных мошеннических схем, сообщил его представитель. Остальные не ответили на запрос.

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По данным ЦБ, во втором квартале 2023 года российские банки предотвратили более 6,5 млн атак на счета клиентов — в 2,4 раза больше, чем в январе—марте. 46,5% попыток провести операцию без согласия клиента совершались с использованием методов социальной инженерии.

Кражей денег завершились 279,3 тыс. атак на физлиц, что на 11,2% больше результата первого квартала. Однако объем выведенных средств снизился до 3,5 млрд руб.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
ВТБ мошенники ключевая ставка
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