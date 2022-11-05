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ЦБ предупредил о выдающих себя за сотрудников регулятора мошенниках

ЦБ: наши настоящие сотрудники не присылают удостоверений, не делают обзвонов и рассылок
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Настоящие сотрудники Центробанка России не проводят обзвоны или рассылки и не присылают фотографий своих удостоверений, так делают мошенники, сообщается в телеграм-канале ЦБ.

«С помощью таких подделок злоумышленники пытаются убедить людей, будто их деньги в опасности и нужны срочные действия вроде перевода на безопасный счет. В ход идут самые разнообразные легенды», — говорится в сообщении.

Фото:brahmastyle / pikabu.ru
Фото: brahmastyle / pikabu.ru

К посту прикреплена фотография из сообщества «Пикабу», на которой изображено поддельное удостоверение «старшего специалиста Центрального банка», которое по внешнему виду напоминает водительские права. В Банке России подчеркнули, что настоящие сотрудники «точно не присылают фотографии своих «удостоверений».

В начале октября стало известно о деле о мошенничестве, когда от действий ненастоящих сотрудников Центробанка и ФСБ пострадал московский пенсионер. Злоумышленники звонили мужчине и «под предлогом сохранения денежных средств» вынудили его снять деньги со своего счета, взять кредит и перевести эти средства на их счет. Позднее пенсионер по наущению мошенников также продал свою квартиру и перевел вырученные деньги им, а сам остался без жилья.

Общий ущерб от действий мошенников составил более 12 млн руб. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание по ней составляет до десяти лет лишения свободы.

Теги
Центробанк мошенники фальшивки мошенничество
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