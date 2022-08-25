Число профинвесторов резко выросло из-за ограничений на иностранные акции

За август число квалифицированных инвесторов увеличилось почти на 30 тыс. — темпы роста оказались в разы быстрее, чем в прошлые месяцы. Люди торопятся получить этот статус из-за ограничений ЦБ на торговлю иностранными бумагами

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Количество квалифицированных инвесторов в России резко увеличилось в августе, следует из статистики, которую представил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин.

В августе оно достигло 383,7 тыс., увеличившись на 28,4 тыс. человек, или 8%. При этом в последние месяцы резкого роста не наблюдалось. С апреля по июль показатель плавно рос — с 348,8 до 355,3 тыс. (на 1,4–2,8 тыс. в месяц). Скачок зафиксирован после того, как ЦБ решил усложнить инвестиции в иностранные бумаги — 20 июля он предложил временно запретить покупать их неквалифицированным инвесторам и оставить только профессионалам.

Сам процесс получения статуса «квала» тоже решено усложнить — размер активов, при наличии которых он присваивается автоматически, должен вырасти с нынешних 6 до 30 млн руб. Для тех, кто захочет стать профессионалом через тестирование, оно будет усложнено — вопросов станет больше, будут введены интервалы между попытками пересдачи. В тот же день Банк России выпустил информационное письмо с рекомендациями брокерам не продавать иностранные бумаги «неквалам».

«У нас было несколько волн, когда активно увеличивалось количество квалифицированных инвесторов. Первая — когда внедрялось новое регулирование с 1 октября 2021 года (тогда были введены тесты для торговли сложными финансовыми инструментами. — РБК). После этого произошло определенное снижение динамики получения этого статуса инвесторами. Но буквально месяц назад, когда появилась инициатива регулятора о необходимости изменения подхода к квалификации инвесторов, мы увидели определенный приток. Связано это, наверное, с тем, что инвеcторы хотят подстраховаться, получить этот статус, чтобы сохранить доступ к необходимым им инструментам», — сказал журналистам Блохин. Впрочем, по данным Мосбиржи, хотя число «квалов» и выросло, их доля в торговле остается стабильной — 43 против 42% годом ранее.

ЦБ, анонсируя ограничения, объяснял, что это связано с «санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов». Еще в начале марта российские брокеры вынуждены были приостановить торговлю иностранными бумагами из-за блокировки расчетов, которые проводились через европейские клиринги Euroclear и Clearstream. Европейские клиринги также остановили перечисление всех доходов в адрес российских инвесторов. А 2 июня Евросоюз ввел санкции против Национального расчетного депозитария, тем самым окончательно разорвав его связь с европейскими клирингами. В НРД признали сложившуюся ситуацию чрезвычайной и приостановили проведение операций в евро.

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При этом ЦБ еще в мае ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые находятся в обращении на СПБ Бирже. По оценке биржи и регулятора, под заморозку попали порядка 14% бумаг, обращающихся на торговой площадке. При этом под блокировку не попали бумаги иностранных эмитентов, работающих на российский рынках — ЦИАН, Ozon, «Яндекс» и другие.