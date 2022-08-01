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Брокеры предложили альтернативу ограничениям ЦБ на иностранные акции

Запрет на покупку неопытными россиянами зарубежных бумаг может обернуться маржин-коллами и уходом инвесторов в криптовалюты, считает Национальная финансовая ассоциация. Взамен она предлагает ввести лимиты на иностранные активы
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские неквалифицированные инвесторы должны сохранить возможность вкладывать деньги в иностранные ценные бумаги, но держать в них не больше половины своих портфелей — такое предложение содержится в письме Национальной финансовой ассоциации (документ есть у РБК). В НФА входят многие крупнейшие банки, предоставляющие брокерские услуги, а также непосредственно брокерские компании, депозитарии и дилеры.

Участники рынка выступают за то, чтобы ввести лимит для граждан вместо полного запрета для «неквалов» на покупку зарубежных акций и облигаций, как ранее предложил ЦБ. Письмо с реакцией на новую концепцию регулятора по защите частных инвесторов было отправлено 1 августа. Его подлинность подтвердил представитель НФА. РБК направил запрос в Банк России.

Как ЦБ решил снизить риски для «неквалов»

Банк России 20 июля объявил о планах пересмотреть правила доступа россиян к разным видам ценных бумаг. Регулятор, в частности, предложил временно запретить лицам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора, наращивать вложения в иностранные акции и облигации. Согласно новой концепции ЦБ, «неквалам» нужно оставить возможность только продавать иностранные ценные бумаги, а все виды сделок с ними разрешить только квалифицированным участникам торгов. Регулятор объяснил это санкционными рисками — около 5 млн российских инвесторов уже столкнулись с заморозкой вложений из-за санкций. Нельзя допустить расширение круга пострадавших, считает ЦБ.

Ограничения для «неквалов» — один из пунктов новой концепции Центробанка по защите розничных инвесторов. Банк России сообщал о планах обсудить ее с рынком, но, тем не менее, уже рекомендовал брокерам отключить для «неквалов» возможность приобретать зарубежные ценные бумаги в мобильных приложениях.

Почему участники рынка против запрета

Как отмечается в письме НФА, полный запрет на покупку иностранных бумаг может не снизить, а, наоборот, увеличить риски российских частных инвесторов. Ассоциация выделяет как минимум три последствия жестких ограничений:

  • Уход инвесторов «в офшорные зоны и менее прозрачные рынки», например в криптовалюты, ради получения желаемой доходности вложений.

Иностранные брокеры для россиян: преимущества, риски и обзор компаний
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Фото:Shutterstock

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Прогнозы
  • Снижение возможности диверсификации активов. Участники рынка заинтересованы в распределении вложений не только по отраслям экономики, но и по странам и валютам, указывают в НФА.
  • Снижение ликвидности биржевого рынка и риск «маржин-коллов». Как отмечается в письме, ограничение на покупку иностранных ценных бумаг для «неквалов» может спровоцировать тотальные распродажи и обрушить стоимость активов. А сделки только в одну сторону приведут к тому, что иностранные акции и облигации придется исключать из перечня «достаточно ликвидных», то есть принимаемых в качестве залогов, инструментов. «Это, в свою очередь, станет причиной «пробития» маржинальных показателей клиентов брокеров и обусловит необходимость довнесения клиентами дополнительных средств либо осуществления принудительных продаж», — предупреждают в НФА. Речь идет об инвесторах, которые совершают сделки с кредитным плечом.

Лимит 50% и другие предложения брокеров

Участники рынка соглашаются с ЦБ, что риски вложений россиян в бумаги иностранцев стоит снижать. Но полный запрет, скорее всего, «на долгие годы вызовет разочарование у большого числа инвесторов, ощущение зыбкости правил регулирования на российском рынке и в целом восприятие сложившейся ситуации как обмана их ожиданий», говорится в письме НФА.

В качестве компромисса ассоциация предлагает вводить не полный запрет на покупку, а лимит — доля иностранных инструментов в портфеле «неквала» у одного брокера не должна превышать 50% от общего объема активов клиента.

«При превышении этой величины клиент должен терять возможность приобретать новые иностранные финансовые инструменты в портфель. Ценность такого подхода заключается в том, что неквалифицированные инвесторы будут на практике знакомиться с идеей диверсификации», — поясняют авторы документа. В НФА считают, что в этом случае надо дать брокерам возможность контролировать, соблюдает ли клиент лимит.

Участники рынка также указывают на уже возникшую из-за санкций практику частичного выкупа брокерами заблокированных иностранных бумаг, принадлежащих частным инвесторам, на свои балансы. По мнению НФА, это «существенно поддержало розничного инвестора», и практику стоит развивать. Ассоциация предлагает обязать брокеров, предлагающих клиентам бумаги зарубежных эмитентов, создавать специальные внутренние фонды для компенсации им возможных потерь. А ЦБ, в свою очередь, снизит для таких компаний нормы резервирования.

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Брокеры Инвестиции Банк России санкции регулирование
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