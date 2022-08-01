Брокеры предложили альтернативу ограничениям ЦБ на иностранные акции
Российские неквалифицированные инвесторы должны сохранить возможность вкладывать деньги в иностранные ценные бумаги, но держать в них не больше половины своих портфелей — такое предложение содержится в письме Национальной финансовой ассоциации (документ есть у РБК). В НФА входят многие крупнейшие банки, предоставляющие брокерские услуги, а также непосредственно брокерские компании, депозитарии и дилеры.
Участники рынка выступают за то, чтобы ввести лимит для граждан вместо полного запрета для «неквалов» на покупку зарубежных акций и облигаций, как ранее предложил ЦБ. Письмо с реакцией на новую концепцию регулятора по защите частных инвесторов было отправлено 1 августа. Его подлинность подтвердил представитель НФА. РБК направил запрос в Банк России.
Как ЦБ решил снизить риски для «неквалов»
Банк России 20 июля объявил о планах пересмотреть правила доступа россиян к разным видам ценных бумаг. Регулятор, в частности, предложил временно запретить лицам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора, наращивать вложения в иностранные акции и облигации. Согласно новой концепции ЦБ, «неквалам» нужно оставить возможность только продавать иностранные ценные бумаги, а все виды сделок с ними разрешить только квалифицированным участникам торгов. Регулятор объяснил это санкционными рисками — около 5 млн российских инвесторов уже столкнулись с заморозкой вложений из-за санкций. Нельзя допустить расширение круга пострадавших, считает ЦБ.
Ограничения для «неквалов» — один из пунктов новой концепции Центробанка по защите розничных инвесторов. Банк России сообщал о планах обсудить ее с рынком, но, тем не менее, уже рекомендовал брокерам отключить для «неквалов» возможность приобретать зарубежные ценные бумаги в мобильных приложениях.
Почему участники рынка против запрета
Как отмечается в письме НФА, полный запрет на покупку иностранных бумаг может не снизить, а, наоборот, увеличить риски российских частных инвесторов. Ассоциация выделяет как минимум три последствия жестких ограничений:
- Уход инвесторов «в офшорные зоны и менее прозрачные рынки», например в криптовалюты, ради получения желаемой доходности вложений.
- Снижение возможности диверсификации активов. Участники рынка заинтересованы в распределении вложений не только по отраслям экономики, но и по странам и валютам, указывают в НФА.
- Снижение ликвидности биржевого рынка и риск «маржин-коллов». Как отмечается в письме, ограничение на покупку иностранных ценных бумаг для «неквалов» может спровоцировать тотальные распродажи и обрушить стоимость активов. А сделки только в одну сторону приведут к тому, что иностранные акции и облигации придется исключать из перечня «достаточно ликвидных», то есть принимаемых в качестве залогов, инструментов. «Это, в свою очередь, станет причиной «пробития» маржинальных показателей клиентов брокеров и обусловит необходимость довнесения клиентами дополнительных средств либо осуществления принудительных продаж», — предупреждают в НФА. Речь идет об инвесторах, которые совершают сделки с кредитным плечом.
Лимит 50% и другие предложения брокеров
Участники рынка соглашаются с ЦБ, что риски вложений россиян в бумаги иностранцев стоит снижать. Но полный запрет, скорее всего, «на долгие годы вызовет разочарование у большого числа инвесторов, ощущение зыбкости правил регулирования на российском рынке и в целом восприятие сложившейся ситуации как обмана их ожиданий», говорится в письме НФА.
В качестве компромисса ассоциация предлагает вводить не полный запрет на покупку, а лимит — доля иностранных инструментов в портфеле «неквала» у одного брокера не должна превышать 50% от общего объема активов клиента.
«При превышении этой величины клиент должен терять возможность приобретать новые иностранные финансовые инструменты в портфель. Ценность такого подхода заключается в том, что неквалифицированные инвесторы будут на практике знакомиться с идеей диверсификации», — поясняют авторы документа. В НФА считают, что в этом случае надо дать брокерам возможность контролировать, соблюдает ли клиент лимит.
Участники рынка также указывают на уже возникшую из-за санкций практику частичного выкупа брокерами заблокированных иностранных бумаг, принадлежащих частным инвесторам, на свои балансы. По мнению НФА, это «существенно поддержало розничного инвестора», и практику стоит развивать. Ассоциация предлагает обязать брокеров, предлагающих клиентам бумаги зарубежных эмитентов, создавать специальные внутренние фонды для компенсации им возможных потерь. А ЦБ, в свою очередь, снизит для таких компаний нормы резервирования.