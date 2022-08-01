Брокеры предложили альтернативу ограничениям ЦБ на иностранные акции

Запрет на покупку неопытными россиянами зарубежных бумаг может обернуться маржин-коллами и уходом инвесторов в криптовалюты, считает Национальная финансовая ассоциация. Взамен она предлагает ввести лимиты на иностранные активы

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские неквалифицированные инвесторы должны сохранить возможность вкладывать деньги в иностранные ценные бумаги, но держать в них не больше половины своих портфелей — такое предложение содержится в письме Национальной финансовой ассоциации (документ есть у РБК). В НФА входят многие крупнейшие банки, предоставляющие брокерские услуги, а также непосредственно брокерские компании, депозитарии и дилеры.

Участники рынка выступают за то, чтобы ввести лимит для граждан вместо полного запрета для «неквалов» на покупку зарубежных акций и облигаций, как ранее предложил ЦБ. Письмо с реакцией на новую концепцию регулятора по защите частных инвесторов было отправлено 1 августа. Его подлинность подтвердил представитель НФА. РБК направил запрос в Банк России.

Как ЦБ решил снизить риски для «неквалов» Банк России 20 июля объявил о планах пересмотреть правила доступа россиян к разным видам ценных бумаг. Регулятор, в частности, предложил временно запретить лицам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора, наращивать вложения в иностранные акции и облигации. Согласно новой концепции ЦБ, «неквалам» нужно оставить возможность только продавать иностранные ценные бумаги, а все виды сделок с ними разрешить только квалифицированным участникам торгов. Регулятор объяснил это санкционными рисками — около 5 млн российских инвесторов уже столкнулись с заморозкой вложений из-за санкций. Нельзя допустить расширение круга пострадавших, считает ЦБ. Ограничения для «неквалов» — один из пунктов новой концепции Центробанка по защите розничных инвесторов. Банк России сообщал о планах обсудить ее с рынком, но, тем не менее, уже рекомендовал брокерам отключить для «неквалов» возможность приобретать зарубежные ценные бумаги в мобильных приложениях.

Почему участники рынка против запрета

Как отмечается в письме НФА, полный запрет на покупку иностранных бумаг может не снизить, а, наоборот, увеличить риски российских частных инвесторов. Ассоциация выделяет как минимум три последствия жестких ограничений:

Уход инвесторов «в офшорные зоны и менее прозрачные рынки», например в криптовалюты, ради получения желаемой доходности вложений.

Читайте на РБК Pro Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста Статьи Pro Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Статьи Pro До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов Статьи Pro Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung Статьи Pro На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда Прогнозы

Снижение возможности диверсификации активов. Участники рынка заинтересованы в распределении вложений не только по отраслям экономики, но и по странам и валютам, указывают в НФА.

Снижение ликвидности биржевого рынка и риск «маржин-коллов». Как отмечается в письме, ограничение на покупку иностранных ценных бумаг для «неквалов» может спровоцировать тотальные распродажи и обрушить стоимость активов. А сделки только в одну сторону приведут к тому, что иностранные акции и облигации придется исключать из перечня «достаточно ликвидных», то есть принимаемых в качестве залогов, инструментов. «Это, в свою очередь, станет причиной «пробития» маржинальных показателей клиентов брокеров и обусловит необходимость довнесения клиентами дополнительных средств либо осуществления принудительных продаж», — предупреждают в НФА. Речь идет об инвесторах, которые совершают сделки с кредитным плечом.

Лимит 50% и другие предложения брокеров

Участники рынка соглашаются с ЦБ, что риски вложений россиян в бумаги иностранцев стоит снижать. Но полный запрет, скорее всего, «на долгие годы вызовет разочарование у большого числа инвесторов, ощущение зыбкости правил регулирования на российском рынке и в целом восприятие сложившейся ситуации как обмана их ожиданий», говорится в письме НФА.

В качестве компромисса ассоциация предлагает вводить не полный запрет на покупку, а лимит — доля иностранных инструментов в портфеле «неквала» у одного брокера не должна превышать 50% от общего объема активов клиента.

«При превышении этой величины клиент должен терять возможность приобретать новые иностранные финансовые инструменты в портфель. Ценность такого подхода заключается в том, что неквалифицированные инвесторы будут на практике знакомиться с идеей диверсификации», — поясняют авторы документа. В НФА считают, что в этом случае надо дать брокерам возможность контролировать, соблюдает ли клиент лимит.

Участники рынка также указывают на уже возникшую из-за санкций практику частичного выкупа брокерами заблокированных иностранных бумаг, принадлежащих частным инвесторам, на свои балансы. По мнению НФА, это «существенно поддержало розничного инвестора», и практику стоит развивать. Ассоциация предлагает обязать брокеров, предлагающих клиентам бумаги зарубежных эмитентов, создавать специальные внутренние фонды для компенсации им возможных потерь. А ЦБ, в свою очередь, снизит для таких компаний нормы резервирования.