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Финансы ,  
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Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам, кредитам и ипотеке

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк с 28 июля снижает ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам, говорится в сообщении банка (есть в распоряжении РБК).

Ставки будут снижены по рыночной ипотеке на 2 п.п для всех категорий клиентов. Так, минимальные ставки на «Домклик» на покупку жилья в новостройке составят 19,4%, на покупку вторичного жилья — 19,8%, а по программе «Строительство жилого дома» — 19,8%.

Кроме того, с 28 июля снизятся минимальные ставки по потребительским кредитам — до 20,9% годовых (для сумм до 1 млн руб. снижение составит 2 п.п., от 1 млн руб. — 1 п.п.).

По вкладам линеек «Лучший%» и «СберВклад» максимальная ставка для всех клиентов составит 16% годовых на сроке четыре месяца (ранее — 18%). При этом до 28 июля клиенты «Сбера» еще могут открыть вклады по текущим условиям.

Центробанк снизил ключевую ставку второй раз подряд
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Здание Центрального Банка России

На заседании 25 июля Центробанк снизил ключевую ставку во второй раз подряд — с 20 до 18% годовых.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста», — объяснил свое решение регулятор.

Снижения ставки именно на 200 б.п. ожидало большинство (21 из 30) участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупнейших банков и инвестиционных компаний. Еще четверо прогнозировали снижение на 1,5–2 п.п. — до 18–18,5%, столько же экспертов полагали, что ЦБ сделает более осторожный шаг и снизит ставку лишь на 100 б.п., до 19%. Один аналитик полагал, что ЦБ может снизить ставку сразу до 17%.

ЦБ обещал принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Ситуация с инфляцией к июльскому заседанию ЦБ сложилась лучше прогнозов. Аналитики регулятора отмечали, что в июне месячный рост цен с исключением сезонности составил 4%».

Годовая инфляция снизилась до 9,4 с 9,88% по итогам мая. В самом июле (за исключением первой недели, когда прошла индексация тарифов ЖКХ) инфляция тоже замедлялась, следует из недельных данных Росстата. На неделе перед заседанием ЦБ Росстат впервые в 2025 году зафиксировал дефляцию — индекс потребительских цен снизился на 0,05%.

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Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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