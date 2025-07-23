Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию

Потребительские цены в России за неделю снизились на 0,05%, сообщил Росстат. Годовая инфляция, по данным Минэкономразвития, замедлилась до 9,17 с 9,34% неделей ранее

Фото: Андрей Любимов / РБК

За неделю, с 15 по 21 июля, индекс потребительских цен в России снизился на 0,05% против роста на 0,02% неделей ранее, следует из материалов Росстата. В последний раз Росстат фиксировал недельную дефляцию в начале сентября 2024 года.

По оценке Росстата, в основном снизились цены на плодоовощную продукцию — в среднем на 3,5%. В частности, свекла подешевела на 9,2%, капуста белокочанная — на 8,3%, картофель — на 7,3%, огурцы — на 6,8%. При этом яблоки подорожали на 0,4%. Кроме того, цены снизились на куриные яйца (на 1%), рис (0,3%), а также сосиски, сардельки, молоко, сметану, масло сливочное и подсолнечное (0,2%).

Из непродовольственных товаров цены выросли на ряд медикаментов: например, на левомеколь — на 0,7%, на активированный уголь — на 0,6%, на валидол и анальгин — на 0,2%. Также подорожали сухие корма для домашних животных — на 0,4%, щетки зубные — на 0,3%, мыло хозяйственное и прокладки гигиенические — на 0,2%. Наоборот, подешевели пеленки для новорожденных и детские подгузники — на 0,2%, бумага туалетная и пасты зубные — на 0,1%.

Цены на бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо — практически не изменились. Тарифы на проезд в городском автобусе выросли на 0,3%, тарифы на горячее водоснабжение и плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 0,1%.

Данные по недельной дефляции Росстата совпали с оценкой Минэкономразвития — 0,05%. В годовом выражении, по данным министерства, инфляция замедлилась с 9,34 до 9,17%. Всего с начала года индекс потребительских цен вырос на 4,56%.

В апреле Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2025 год до 7,6% по сравнению с 4,5%, которые фигурировали в сентябрьской оценке. К концу 2026 года показатель достигнет целевого уровня 4%, полагает ведомство. Эта оценка совпадает с прогнозом Банка России.