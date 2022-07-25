Брокер бывших топ-менеджеров «Альфы» привлечет сторонних банку инвесторов

Брокер, созданный бывшими менеджерами «Альфы», не будет связан с банком, получит новое название и рассчитывает на внешних инвесторов. Но бизнес потребует больших вложений на фоне неопределенности на рынке, предупреждают эксперты

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сделку по капитализации нового брокера, которого создали топ-менеджеры «Альфа-Инвестиций», планируется завершить в течение двух месяцев, он получит название GO Invest. У компании появятся новые инвесторы, Альфа-банка в числе акционеров не будет, сообщил РБК гендиректор брокера Илья Васильев, до мая занимавший должность директора департамента брокерского бизнеса Альфа-банка, а сейчас работающий там в качестве советника.

Что известно про нового брокера

Компания, на базе которой будет работать GO Invest, зарегистрирована в апреле и получила название «А-Инвестиции». Соучредителями стали Илья Васильев, глава дирекции брокерских продуктов «Альфа-Директ» (структура банка) Сергей Рыбаков (у них по 33%), а также сам Альфа-банк (34%). Уставный капитал организации — 20 млн руб.

Решение выделить брокерскую деятельность в отдельный бизнес акционеры и топ-менеджмент обсуждали еще год назад, сказал РБК Васильев: «Есть философия акционеров «Альфы», что бизнесы, не являющиеся банковскими, должны быть самостоятельными, потому что это дает больше свободы и делает более прозрачными взаимоотношения между всеми сторонами. В «Альфе» так многие компании развиваются». Васильев утверждает, что создание нового брокера «никак не связано с последними событиями и санкциями». Альфа-банк находится под блокирующими санкциями США с 6 апреля. Они автоматически распространяются на «дочки» подсанкционных компаний, если те владеют в них долей больше 50%. Но они не затрагивают структуры, в которых доля владения фигурантов списка составляет меньше 50%.

Как рассказывает Васильев, в апреле банк уже был готов перевести весь брокерский бизнес в новую компанию, но санкции не позволили это сделать.

«Мы поняли, что это несет риски и для компании, и для банка, и в первую очередь для клиентов, которых мы переведем. Потому что заморозка компании поставит клиентов в очень сложную ситуацию. Таким образом, банк, находясь под санкциями, потерял интерес к этому проекту. Мы не потеряли, и мы с партнерами решили сделать management buyout, выкупить и продолжать брокерский бизнес отдельно, и банк с пониманием отнесся к этому», — пояснил собеседник РБК.

Васильев анонсирует, что Альфа-банк после завершения сделки (на это потребуется около двух месяцев) не будет участвовать в этом бизнесе и выйдет из состава акционеров. Размер инвестиций будет больше суммы уставного капитала, а в числе владельцев появятся «внешние инвесторы, абсолютно не связанные с банком». Их имена, а также размер вложенных средств до завершения сделки Васильев раскрывать отказался.

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Что будет с «Альфа-Инвестициями» В «Альфа-Инвестициях» по состоянию на июль открыто почти 3 млн брокерских счетов, бизнес останется в структуре банка. С позиции советника Васильев уйдет после запуска GO Invest. Часть команды перейдет в новую компанию — сколько именно человек, пока не известно, но это будет меньшая часть коллектива. Новым главой «Альфа-Инвестиций» может стать глава дирекции по координации и развитию бизнеса Андрей Недбайло, сейчас он управляет компанией в статусе исполняющего обязанности. Централизованный перевод клиентов из «Альфа-Инвестиций» в GO Invest не предусмотрен, заверил Васильев: «Но постараемся вернуть тех наших старых клиентов, с которыми у нас за годы работы сложились тесные личные взаимоотношения. Тех клиентов, которых мы с иностранными активами передали в апреле—мае другим брокерам. Они сами нас просят». По словам Васильева, всего в Альфа-банке зарегистрировали 236 тыс. поручений от клиентов на перевод иностранных бумаг к другому брокеру из-за санкций. Это примерно половина от общего числа клиентов с иностранными бумагами в портфелях. Примерно 80% поданных поручений было исполнено, еще 15% — исполнены частично, сказал собеседник РБК: «5% не были исполнены по нескольким причинам: первая — блокировка активов клиентов в Euroclear, которая прошла на месяц раньше, чем происходили операции с переводом ценных бумаг. Вторая причина — ограничения клиентские, аресты, клиенты со статусом SDN, клиенты, на которых наложены ограничения из-за нарушения антиотмывочного законодательства». Еще часть портфелей не получилось перевести из-за технических проблем на принимающей стороне. Совокупную стоимость клиентских портфелей с иностранными акциями, оставшихся в банке, Васильев оценил в «несколько сотен миллиардов рублей». К другим брокерам был переведен пакет активов сопоставимой стоимости.

Чем будет заниматься новый брокер

«А-Инвестиции» уже получила брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензию, процесс занял полтора-два месяца, сообщил Васильев. GO Invest будет в первую очередь работать с российскими клиентами и на локальном рынке, но рассматривает и другие юрисдикции. Планировалось, что с первого дня запуска операционной деятельности клиенты компании получат доступ к иностранным активам, торгующимся на СПБ Бирже, в том числе к акциям фирм с листингом на Гонконгской бирже (клиенты «Альфа-Инвестиций» из-за санкций лишены возможности проводить операции с иностранными активами).

Впрочем, доступ к иностранным бумагам, который не могут дать санкционные брокеры, в ближайшее время может перестать быть конкурентным преимуществом. 20 июля ЦБ предложил предоставлять доступ к зарубежным активам только квалифицированным инвесторам и одновременно усложнить получение этого статуса — число вопросов для соответствующего теста должно вырасти, а время на его прохождение планируется ограничить. Другой способ стать «квалом» — иметь активы на определенную сумму, но ЦБ предложил повысить ее с 6 млн до 30 млн руб. Вечером того же дня регулятор, не дожидаясь разработки и принятия соответствующего законопроекта, порекомендовал брокерам не продавать иностранные бумаги непрофессионалам.

Васильев сказал РБК, что последовательно поддерживает меры ЦБ по защите инвесторов, но часть новых предложений считает «чрезмерными, так как они ограничат возможности диверсификации инвестиций и приведут к уходу инвесторов с рынка».

Есть ли перспективы у такого бизнеса

Вывод нового брокера на рынок без «якоря» в виде банка или страховой компании сегодня может обойтись в 1 млрд руб., считает независимый эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота. Основная статья расходов (без учета капитальных) тут приходится на создание инфраструктуры для торгов — покупку серверов, создание дата-центров, в которых будет идти обработка клиентских операций, и так далее. «По деньгам это может обойтись от 100 млн до 500 млн руб., все зависит от масштабов», — прикинул Бархота. Среди других расходов — бэк-офис, в частности call-центр или команда, которая будет сопровождать операции клиентов и будет доступна 24/7, — это еще около 100 млн руб., продолжает эксперт.

«Кроме того, брокер должен быть обеспечен собственными средствами в соответствии с указанием регулятора. Для брокера, желающего осуществлять неограниченные виды операций, их размер составит от 15 млн руб.», — предупреждает менеджер департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Татьяна Косакович.

Перспективы такого бизнеса в текущих условиях неочевидны. Во-первых, на рынке высокая конкуренция, продолжает Косакович, хотя имена и репутация трейдеров и аналитиков могут привлечь клиентов. Во-вторых, сама ситуация на рынке неопределенная, напоминает Бархота. Сильное падение котировок российских голубых фишек, отсутствие дивидендов, заморозка иностранных активов из-за санкций привели к апатии и равнодушию инвесторов, считает эксперт. «В хорошее время — 2017–2018 годы — чистая прибыль брокера в год могла составлять 20–25% от капитала, это очень консервативная оценка, у многих брокеров прибыль была больше. А если брать текущую ситуацию — перспективы очень невысоки», — резюмирует Бархота.

Васильев говорит, что «рынок претерпел идеальный шторм», но возможности на нем есть, например азиатские бумаги, риски заморозки которых не такие, как у европейских. Кроме того, брокер заинтересован в предоставлении услуг по торговле криптовалютой в случае, если такие инвестиции будут легализованы, а также изучает перспективы рынка ОАЭ.