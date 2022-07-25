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Брокер бывших топ-менеджеров «Альфы» привлечет сторонних банку инвесторов

Выходцы из Альфа-банка запустят брокера GO Invest
Брокер, созданный бывшими менеджерами «Альфы», не будет связан с банком, получит новое название и рассчитывает на внешних инвесторов. Но бизнес потребует больших вложений на фоне неопределенности на рынке, предупреждают эксперты
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽987,57 -0,49% Купить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сделку по капитализации нового брокера, которого создали топ-менеджеры «Альфа-Инвестиций», планируется завершить в течение двух месяцев, он получит название GO Invest. У компании появятся новые инвесторы, Альфа-банка в числе акционеров не будет, сообщил РБК гендиректор брокера Илья Васильев, до мая занимавший должность директора департамента брокерского бизнеса Альфа-банка, а сейчас работающий там в качестве советника.

Что известно про нового брокера

Компания, на базе которой будет работать GO Invest, зарегистрирована в апреле и получила название «А-Инвестиции». Соучредителями стали Илья Васильев, глава дирекции брокерских продуктов «Альфа-Директ» (структура банка) Сергей Рыбаков (у них по 33%), а также сам Альфа-банк (34%). Уставный капитал организации — 20 млн руб.

Решение выделить брокерскую деятельность в отдельный бизнес акционеры и топ-менеджмент обсуждали еще год назад, сказал РБК Васильев: «Есть философия акционеров «Альфы», что бизнесы, не являющиеся банковскими, должны быть самостоятельными, потому что это дает больше свободы и делает более прозрачными взаимоотношения между всеми сторонами. В «Альфе» так многие компании развиваются». Васильев утверждает, что создание нового брокера «никак не связано с последними событиями и санкциями». Альфа-банк находится под блокирующими санкциями США с 6 апреля. Они автоматически распространяются на «дочки» подсанкционных компаний, если те владеют в них долей больше 50%. Но они не затрагивают структуры, в которых доля владения фигурантов списка составляет меньше 50%.

Как рассказывает Васильев, в апреле банк уже был готов перевести весь брокерский бизнес в новую компанию, но санкции не позволили это сделать.

«Мы поняли, что это несет риски и для компании, и для банка, и в первую очередь для клиентов, которых мы переведем. Потому что заморозка компании поставит клиентов в очень сложную ситуацию. Таким образом, банк, находясь под санкциями, потерял интерес к этому проекту. Мы не потеряли, и мы с партнерами решили сделать management buyout, выкупить и продолжать брокерский бизнес отдельно, и банк с пониманием отнесся к этому», — пояснил собеседник РБК.

Васильев анонсирует, что Альфа-банк после завершения сделки (на это потребуется около двух месяцев) не будет участвовать в этом бизнесе и выйдет из состава акционеров. Размер инвестиций будет больше суммы уставного капитала, а в числе владельцев появятся «внешние инвесторы, абсолютно не связанные с банком». Их имена, а также размер вложенных средств до завершения сделки Васильев раскрывать отказался.

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Что будет с «Альфа-Инвестициями»

В «Альфа-Инвестициях» по состоянию на июль открыто почти 3 млн брокерских счетов, бизнес останется в структуре банка. С позиции советника Васильев уйдет после запуска GO Invest. Часть команды перейдет в новую компанию — сколько именно человек, пока не известно, но это будет меньшая часть коллектива. Новым главой «Альфа-Инвестиций» может стать глава дирекции по координации и развитию бизнеса Андрей Недбайло, сейчас он управляет компанией в статусе исполняющего обязанности.

Централизованный перевод клиентов из «Альфа-Инвестиций» в GO Invest не предусмотрен, заверил Васильев: «Но постараемся вернуть тех наших старых клиентов, с которыми у нас за годы работы сложились тесные личные взаимоотношения. Тех клиентов, которых мы с иностранными активами передали в апреле—мае другим брокерам. Они сами нас просят».

По словам Васильева, всего в Альфа-банке зарегистрировали 236 тыс. поручений от клиентов на перевод иностранных бумаг к другому брокеру из-за санкций. Это примерно половина от общего числа клиентов с иностранными бумагами в портфелях. Примерно 80% поданных поручений было исполнено, еще 15% — исполнены частично, сказал собеседник РБК: «5% не были исполнены по нескольким причинам: первая — блокировка активов клиентов в Euroclear, которая прошла на месяц раньше, чем происходили операции с переводом ценных бумаг. Вторая причина — ограничения клиентские, аресты, клиенты со статусом SDN, клиенты, на которых наложены ограничения из-за нарушения антиотмывочного законодательства». Еще часть портфелей не получилось перевести из-за технических проблем на принимающей стороне.

Совокупную стоимость клиентских портфелей с иностранными акциями, оставшихся в банке, Васильев оценил в «несколько сотен миллиардов рублей». К другим брокерам был переведен пакет активов сопоставимой стоимости.

Чем будет заниматься новый брокер

«А-Инвестиции» уже получила брокерскую, дилерскую и депозитарную лицензию, процесс занял полтора-два месяца, сообщил Васильев. GO Invest будет в первую очередь работать с российскими клиентами и на локальном рынке, но рассматривает и другие юрисдикции. Планировалось, что с первого дня запуска операционной деятельности клиенты компании получат доступ к иностранным активам, торгующимся на СПБ Бирже, в том числе к акциям фирм с листингом на Гонконгской бирже (клиенты «Альфа-Инвестиций» из-за санкций лишены возможности проводить операции с иностранными активами).

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Фото:Bobby Yip / Reuters

Впрочем, доступ к иностранным бумагам, который не могут дать санкционные брокеры, в ближайшее время может перестать быть конкурентным преимуществом. 20 июля ЦБ предложил предоставлять доступ к зарубежным активам только квалифицированным инвесторам и одновременно усложнить получение этого статуса — число вопросов для соответствующего теста должно вырасти, а время на его прохождение планируется ограничить. Другой способ стать «квалом» — иметь активы на определенную сумму, но ЦБ предложил повысить ее с 6 млн до 30 млн руб. Вечером того же дня регулятор, не дожидаясь разработки и принятия соответствующего законопроекта, порекомендовал брокерам не продавать иностранные бумаги непрофессионалам.

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Фото:Shutterstock

Васильев сказал РБК, что последовательно поддерживает меры ЦБ по защите инвесторов, но часть новых предложений считает «чрезмерными, так как они ограничат возможности диверсификации инвестиций и приведут к уходу инвесторов с рынка».

Есть ли перспективы у такого бизнеса

Вывод нового брокера на рынок без «якоря» в виде банка или страховой компании сегодня может обойтись в 1 млрд руб., считает независимый эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота. Основная статья расходов (без учета капитальных) тут приходится на создание инфраструктуры для торгов — покупку серверов, создание дата-центров, в которых будет идти обработка клиентских операций, и так далее. «По деньгам это может обойтись от 100 млн до 500 млн руб., все зависит от масштабов», — прикинул Бархота. Среди других расходов — бэк-офис, в частности call-центр или команда, которая будет сопровождать операции клиентов и будет доступна 24/7, — это еще около 100 млн руб., продолжает эксперт.

«Кроме того, брокер должен быть обеспечен собственными средствами в соответствии с указанием регулятора. Для брокера, желающего осуществлять неограниченные виды операций, их размер составит от 15 млн руб.», — предупреждает менеджер департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Татьяна Косакович.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Перспективы такого бизнеса в текущих условиях неочевидны. Во-первых, на рынке высокая конкуренция, продолжает Косакович, хотя имена и репутация трейдеров и аналитиков могут привлечь клиентов. Во-вторых, сама ситуация на рынке неопределенная, напоминает Бархота. Сильное падение котировок российских голубых фишек, отсутствие дивидендов, заморозка иностранных активов из-за санкций привели к апатии и равнодушию инвесторов, считает эксперт. «В хорошее время — 2017–2018 годы — чистая прибыль брокера в год могла составлять 20–25% от капитала, это очень консервативная оценка, у многих брокеров прибыль была больше. А если брать текущую ситуацию — перспективы очень невысоки», — резюмирует Бархота.

Васильев говорит, что «рынок претерпел идеальный шторм», но возможности на нем есть, например азиатские бумаги, риски заморозки которых не такие, как у европейских. Кроме того, брокер заинтересован в предоставлении услуг по торговле криптовалютой в случае, если такие инвестиции будут легализованы, а также изучает перспективы рынка ОАЭ.

Как другие справляются с санкциями

Под блокирующие санкции попали еще несколько крупных российских банков, в структуры которых входят управляющие компании и брокеры. Часть из них передали своих клиентов другим компаниям. Так поступили ВТБ и Сбербанк. «Открытие брокер» (работает под брендом «Открытие Инвестиции») передал клиентов в воронежскую компанию «Инвестиционная палата».

«Сбер», попавший под санкции в апреле, в марте продал 51% своих долей в компании, владеющей УК «Сбер Управление активами» и «Сбер Фонды недвижимости». Сейчас обе управляющие компании работают под другими брендами. УК «Альфа-Капитал», входящая в контур Альфа-банка, избежала санкций и продолжила работу в обычном режиме.

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Теги
Маргарита Мордовина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Инвестиции брокер Альфа-Банк
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