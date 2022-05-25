Суд признал недействительным отзыв лицензии у банка «Платина»

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Платина» в сентябре 2021 года. По данным регулятора, банк выступал провайдером расчетов между физическими лицами и онлайн-казино. Суд обязал Банк России возобновить лицензию банка

Центральный банк РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным приказ Центробанка от 17 сентября 2021 года об отзыве лицензии и введении временной администрации в московском банке «Платина», следует из картотеки арбитражных дел.

«Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства, суд признал заявление не подлежащим удовлетворению», — сказано в сообщении.

В сообщении банка сказано, что суд обязал Банк России «устранить допущенные нарушения прав, законных интересов заявителей путем возобновления действия лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации ООО КБ «Платина».

ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина» 17 сентября 2021 года. По данным регулятора, тот выступал как провайдер расчетов между физическими лицами, букмекерскими конторами и онлайн-казино. В банке ввели временную администрацию, а его вкладчикам обещали вернуть средства с помощью Агентства по страхованию вкладов, но не более чем по 1,4 млн руб.

Собственниками банка являются супруги Андрей и Мария Грибовы. Грибов — основатель системы CyberPlat, созданной в 1997 году на базе банка «Платина», она стала первой российской электронной платежной сиcтемой. В 2000 году платежная система стала самостоятельной компанией. В 2020 году она начала работать как сервис денежных переводов от юридических лиц физическим (b2c-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

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Ранее за расчеты с онлайн-казино ЦБ отозвал лицензии у РФИ-банка, небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», Красноярского краевого расчетного центра, НКО «Сетевая расчетная палата», банков «Современные стандарты бизнеса» и «Онего».