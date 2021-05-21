ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у НКО (небанковская кредитная организация) «Краснодарский краевой расчетный центр», которая помогала онлайн-казино и букмекерам. Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБ, организация участвовал в расчетах между физлицами с онлайн-казино и букмекерскими конторами. Центр проводил непрозрачные операции в значительных объемах.

Таким образом, НКО нарушила российское законодательство «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Полномочия исполнительных органов организации приостановлены. В НКО назначена временная администрация от ЦБ.

По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе России. Она не являлась участником системы страхования вкладов.