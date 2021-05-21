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Общество ,  
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ЦБ отозвал лицензию у «Красноярского краевого расчетного центра»

Банк России отозвал лицензию на банковские операции у НКО (небанковская кредитная организация) «Краснодарский краевой расчетный центр», которая помогала онлайн-казино и букмекерам. Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБ, организация участвовал в расчетах между физлицами с онлайн-казино и букмекерскими конторами. Центр проводил непрозрачные операции в значительных объемах.

ЦБ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Таким образом, НКО нарушила российское законодательство «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Полномочия исполнительных органов организации приостановлены. В НКО назначена временная администрация от ЦБ.

По величине активов кредитная организация занимала 367 место в банковской системе России. Она не являлась участником системы страхования вкладов.

В конце апреля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ (акционерного коммерческого банка) «Профессиональный инвестиционный банк» (Проинвестбанк) в Перми. По величине активов он находился на 315-ом месте в банковской системе России. Банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.

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