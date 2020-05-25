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Финансы ,  
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Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк вошел в мировую десятку лидеров по средней доходности для акционеров за пять лет, обогнав Adidas и Adobe, следует из рейтинга Boston Consulting Group. Но с началом кризиса этот показатель Сбербанка ушел в минус
Сбербанк SBER ₽188,9 -1,82% Купить
Сбербанк SBERP ₽176,66 -0,07% Купить
Фото: Chris Helgren / Reuters
Фото: Chris Helgren / Reuters

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.

В рейтинге BCG первое место заняла американская технологическая компания Nvidia, средняя совокупная доходность которой, по методологии BCG, составила 64,8% за пять лет. Второе и третье места у китайских Kweichow Moutai (49,4%) и Wuliangye Yibin (46,8%), работающих в сфере потребительских товаров. Следом идут стриминговый сервис Netflix и американский ретейлер Amazon (46% и 42,8% соответственно).

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сбербанк, показавший среднюю доходность за пять лет на уровне 41%, занял шестое место в общем рейтинге и первое среди банков. Он обогнал, например, Adidas и Adobe, также входящие в первую десятку, а среди банков — китайский Bank of Ningbo со средней доходностью 25,4%. В прошлогоднем рейтинге BCG Сбербанк был на 48 месте, показав TSR на уровне 16,6%.

Как оценивают доходность

Рейтинг компаний-лидеров по созданию стоимости для акционеров публикуется BCG с 1999 года. Аналитики оценивают деятельность публичных компаний за пятилетний период, используя шесть показателей: динамику роста продаж, изменение нормы прибыли, изменение мультипликатора (EBITDA), дивидендный доход, изменение количества акций в обращении, а также изменение уровня чистого долга.

При расчете средней совокупной доходности банков и финансовых организаций аналитики используют другие показатели: рост капитала, изменение рентабельности капитала (ROE), и мультипликатор P/E (отношение прибыли к капиталу). BCG ранжирует наиболее дорогие компании по совокупной доходности и составляет отраслевые топы, где могут присутствовать компании с меньшей капитализацией, но с более высокой доходностью.

TSR дает наиболее полное представление о создаваемой акционерной стоимости, считают в BCG.

Всего в расширенную версию рейтинга BCG входит 1 тыс. компаний по всему миру. Из 200 компаний с наиболее высокой рыночной капитализацией BCG формирует топ-50 лидеров. Порогом для входа в рейтинг по итогам 2019 года является рыночная капитализация более $59,5 млрд. У некоторых компаний, не вошедших в глобальный топ-50 из-за стоимости, показатель акционерной доходности может быть выше, чем у лидеров. Многие из них BCG ранжирует в отраслевых рейтингах.

Из российских компаний в топ-50, помимо Сбербанка, попали ЛУКОЙЛ (13 место, 30,4%, по итогам 2018 года входил в десятку), НОВАТЭК (38 место, 23,5%) и «Газпром» (47 место, 21,6%). Среди других российский участников рейтингов BCG за границами 50 лидеров — МТС, Московская биржа, «Полюс», АЛРОСА, «Норильский никель», Магнитогорский металлургический комбинат, Evraz, НЛМК, «Северсталь», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз».

МТС, «Полюс», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» вошли в рейтинг впервые.

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Эффект коронавируса

Показатель совокупной доходности волатилен: за последние десять лет лишь несколько компаний, в частности, Tencent, Netflix, Mastercard, регулярно попадали в топ-50. В 2019 году российский рынок акций действительно был одним из самых доходных в мире, писал РБК. Индекс российского рынка MSCI Russia полной доходности, включая дивидендную, за 2019 год вырос на 36,74%, что почти в шесть раз больше индекса рынков развивающихся стран MSCI EM, прибавившего 6,44% и почти в три раза больше MSCI ACWI IMI, учитывающего и развитые, и развивающиеся страны (13,74%).

Но с началом пандемии коронавируса COVID-19 ситуация резко изменилась: к 30 апреля индекс MSCI Russia на горизонте трех месяцев обвалился на 15,3% при том, что два других индекса показали околонулевой рост.

В отчете BCG за пятилетний период не нашло отражения влияние распространения COVID-19, но аналитики посчитали сокращение средней совокупной доходности за период с начала 2020 года по 22 апреля. Если Nvidia, Amazon и Netflix сохранили высокие показатели доходности на уровне 20-30%, то Сбербанк ушел в отрицательную зону (минус 25,3%). В начале 2020 года отрицательный TSR сложился и у ЛУКОЙЛа (минус 21%), НОВАТЭКа (минус 19%) и Газпрома (минус 28%).

«Отрасли с самым высоким средним TSR за пятилетний период (провайдеры финансовой инфраструктуры, медицинские технологии, технологический сектор, фармацевтические компании) также вошли в топ отраслей, меньше всего затронутых спадом на фондовом рынке с начала текущего года», — делают вывод в BCG. «Этот год может стать определяющим для создания стоимости, выиграют те компании, которые смогут адаптироваться к новым внешним условиям», — отметил управляющий директор BCG Дмитрий Головинский.

После падения рынков быстрее других восстановились технологические компании, поскольку население в условиях пандемии пользуется ими чаще, отмечает старший аналитик АТОН Михаил Ганелин. Кроме того, у этих компаний много средств на балансе и практически нет долга, добавляет он. Банковский сектор, наоборот, «примет этот удар на себя и пострадает сильнее», говорит аналитик.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Сбербанк, Adidas, Boston Consulting Group
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