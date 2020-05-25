Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк вошел в мировую десятку лидеров по средней доходности для акционеров за пять лет, обогнав Adidas и Adobe, следует из рейтинга Boston Consulting Group. Но с началом кризиса этот показатель Сбербанка ушел в минус

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Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.

В рейтинге BCG первое место заняла американская технологическая компания Nvidia, средняя совокупная доходность которой, по методологии BCG, составила 64,8% за пять лет. Второе и третье места у китайских Kweichow Moutai (49,4%) и Wuliangye Yibin (46,8%), работающих в сфере потребительских товаров. Следом идут стриминговый сервис Netflix и американский ретейлер Amazon (46% и 42,8% соответственно).

Сбербанк, показавший среднюю доходность за пять лет на уровне 41%, занял шестое место в общем рейтинге и первое среди банков. Он обогнал, например, Adidas и Adobe, также входящие в первую десятку, а среди банков — китайский Bank of Ningbo со средней доходностью 25,4%. В прошлогоднем рейтинге BCG Сбербанк был на 48 месте, показав TSR на уровне 16,6%.