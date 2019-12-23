Акции «Сургутнефтегаза» впервые за 13 лет подорожали до 50 руб. за штуку

На торгах на Московской бирже в понедельник, 23 декабря, обыкновенные акции третьей по объему добычи российской нефтяной компании «Сургутнефтегаз» преодолели рубеж в 50 руб., подорожав на 4,5%. Привилегированные акции выросли на 2,7% — до 38,325 руб. Капитализация компании превысила 2,09 трлн руб.
В предыдущий раз выше 50 руб. за штуку цена акций компании поднималась в 2006 году, исторический максимум был зафиксирован 6 мая (50,469 руб.).
«Никаких новых корпоративных причин для роста акций «Сургутнефтегаза» нет», — говорил ранее РБК старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов.
Еще в ноябре участники рынка были практически уверены, что компания раскупорит валютную «подушку», так как ее доходность минимальна. Могут быть разные варианты — от выплаты дополнительных дивидендов до инвестиций в собственные акции, указывал Суверов. На счетах «Сургутнефтегаза» скопилось около 3 трлн руб., из которых финансовые вложения — 2,139 трлн руб. Компания не спешит тратить эти сбережения ни на покупки, на на дивиденды.
Это уже не первый скачок акций «Сургутнефтегаза» в 2019 году. В конце августа стало известно, что нефтяная компания создала «дочку» ООО «Рион», заявившую в качестве вида деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. На этих новостях за пять дней обыкновенные акции нефтяной компании подскочили на 30% — до 35,5 руб. за штуку. Тогда гендиректор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов назвал «домыслом» информацию о том, что «Рион» была создана для инвестиций в бумаги «Сургута»: «Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций, продать подороже». По мнению Богданова, резкий рост акций компании в начале сентября был спровоцирован действиями спекулянтов на бирже.