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Бизнес ,  
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Акции «Сургутнефтегаза» впервые за 13 лет подорожали до 50 руб. за штуку
Цена обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» впервые за 13 лет превысила 50 руб., капитализация компании составила более 2 трлн руб. Рост произошел при отсутствии корпоративных новостей от компании
Сургутнефтегаз SNGS ₽50,5 +4,96% Купить
Сургутнефтегаз SNGSP ₽38,18 +0,99% Купить

На торгах на Московской бирже в понедельник, 23 декабря, обыкновенные акции третьей по объему добычи российской нефтяной компании «Сургутнефтегаз» преодолели рубеж в 50 руб., подорожав на 4,5%. Привилегированные акции выросли на 2,7% — до 38,325 руб. Капитализация компании превысила 2,09 трлн руб.

В предыдущий раз выше 50 руб. за штуку цена акций компании поднималась в 2006 году, исторический максимум был зафиксирован 6 мая (50,469 руб.).

«Никаких новых корпоративных причин для роста акций «Сургутнефтегаза» нет», — говорил ранее РБК старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов.

Еще в ноябре участники рынка были практически уверены, что компания раскупорит валютную «подушку», так как ее доходность минимальна. Могут быть разные варианты — от выплаты дополнительных дивидендов до инвестиций в собственные акции, указывал Суверов. На счетах «Сургутнефтегаза» скопилось около 3 трлн руб., из которых финансовые вложения — 2,139 трлн руб. Компания не спешит тратить эти сбережения ни на покупки, на на дивиденды.

Это уже не первый скачок акций «Сургутнефтегаза» в 2019 году. В конце августа стало известно, что нефтяная компания создала «дочку» ООО «Рион», заявившую в качестве вида деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. На этих новостях за пять дней обыкновенные акции нефтяной компании подскочили на 30% — до 35,5 руб. за штуку. Тогда гендиректор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов назвал «домыслом» информацию о том, что «Рион» была создана для инвестиций в бумаги «Сургута»: «Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций, продать подороже». По мнению Богданова, резкий рост акций компании в начале сентября был спровоцирован действиями спекулянтов на бирже.

Следующий скачок пришелся на 23–25 октября, за эти три дня цена за одну обыкновенную акцию поднялась с 36,41 до 46,58 руб., или на 27,9%. Экстремальной выглядела не только ценовая динамика, но и объемы торгов, говорили опрошенные РБК аналитики. Объем торгов акциями «Сургутнефтегаза» 25 октября превысил 17 млрд руб. При этом даже «локомотивы» российского рынка, «Газпром» и Сбербанк, показали меньшие объемы — 11 млрд и 12 млрд руб. соответственно.

Среди причин столь резкого роста аналитики называли слухи о планах «Сургутнефтегаза» купить долю в крупнейшей частной нефтяной компании России ЛУКОЙЛ или поучаствовать в IPO саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, которое должно пройти в декабре.

Сообщения о продаже доли в ЛУКОЙЛе опроверг президент и совладелец Вагит Алекперов. «Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций ЛУКОЙЛа нет», — заявил он 28 октября. На этом заявлении акции «Сургутнефтегаза» упали почти на 6%, но затем возобновили рост, отыграв падение через несколько дней.

«Распространение недобросовестными участниками фондового рынка недостоверной информации в отношении общества носит спекулятивный характер и никак не связано с намерениями общества», — заявил представитель «Сургутнефтегаза» «Интерфаксу» 30 октября. Других комментариев об аномальном росте акций в пресс-службе компании не давали.

Авторы: Тимофей Дзядко, Алина Фадеева
Теги: «Сургутнефтегаз», Владимир Богданов
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