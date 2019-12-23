Акции «Сургутнефтегаза» впервые за 13 лет подорожали до 50 руб. за штуку

Акции «Сургутнефтегаза» впервые за 13 лет подорожали до 50 руб. за штуку

Цена обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» впервые за 13 лет превысила 50 руб., капитализация компании составила более 2 трлн руб. Рост произошел при отсутствии корпоративных новостей от компании

На торгах на Московской бирже в понедельник, 23 декабря, обыкновенные акции третьей по объему добычи российской нефтяной компании «Сургутнефтегаз» преодолели рубеж в 50 руб., подорожав на 4,5%. Привилегированные акции выросли на 2,7% — до 38,325 руб. Капитализация компании превысила 2,09 трлн руб.

В предыдущий раз выше 50 руб. за штуку цена акций компании поднималась в 2006 году, исторический максимум был зафиксирован 6 мая (50,469 руб.).

«Никаких новых корпоративных причин для роста акций «Сургутнефтегаза» нет», — говорил ранее РБК старший аналитик «БКС-Премьер» Сергей Суверов.

Еще в ноябре участники рынка были практически уверены, что компания раскупорит валютную «подушку», так как ее доходность минимальна. Могут быть разные варианты — от выплаты дополнительных дивидендов до инвестиций в собственные акции, указывал Суверов. На счетах «Сургутнефтегаза» скопилось около 3 трлн руб., из которых финансовые вложения — 2,139 трлн руб. Компания не спешит тратить эти сбережения ни на покупки, на на дивиденды.

Это уже не первый скачок акций «Сургутнефтегаза» в 2019 году. В конце августа стало известно, что нефтяная компания создала «дочку» ООО «Рион», заявившую в качестве вида деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. На этих новостях за пять дней обыкновенные акции нефтяной компании подскочили на 30% — до 35,5 руб. за штуку. Тогда гендиректор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов назвал «домыслом» информацию о том, что «Рион» была создана для инвестиций в бумаги «Сургута»: «Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций, продать подороже». По мнению Богданова, резкий рост акций компании в начале сентября был спровоцирован действиями спекулянтов на бирже.