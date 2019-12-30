Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года

Эксперты также отметили 10-летние ОФЗ с погашением 19 января 2028 года, подросшие в цене на 16% и принесшие купонный доход более 7%. «Для такого консервативного безрискового инструмента, как ОФЗ, подобный уровень доходности — уникальная ситуация. Инвесторы, которые покупали длинные выпуски ОФЗ 2027–2030 годов в самом начале года, получили очень хороший результат», — подчеркнул инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Совокупный доход в рублях по 10-летним выпускам составил 23% до выплаты налогов, что стало одним из самых высоких результатов на развивающихся рынках, а после выплаты — около 21%, оценил аналитик Газпромбанка Илья Фролов. Доходность корпоративного долга была скромнее.

Российские акции

Акции российских компаний в 2019 году стали одним из самых доходных вложений в мире, напомнил Фролов: рост номинированного в рублях индекса Мосбиржи составил 28%, а индекс РТС, отражающий доходность в долларах США, вырос на 45% (рубль к доллару за 2019 год укрепился). Для сравнения: в среднем высоко дивидендные акции развивающихся рынков (биржевые фонды ETF в иностранной валюте) принесли бы инвестору около 25% в долларах, отмечает Знаменский.

Человек мог получить близкий к таким уровням доход, если бы через брокерский счет сформировал схожий с индексом портфель акций или купил готовую индексную корзину через один из торгуемых биржевых фондов (ETF). Еще около 7% могли принести дивиденды. Таким образом, полная доходность вложений в рублях по простой пассивной индексной стратегии составила бы порядка 35%, заключил Фролов, правда, подоходный налог в 13% сократил бы доходность примерно до 30%.

Сделав ставку на отдельные российские акции, можно было заработать еще больше, продолжил эксперт: лидерами роста стали бумаги АФК «Система» (+89% в рублях), «Сургутнефтегаза» (+89%), «Россетей» (+78%), «Газпрома» (+67%) и «Норникеля» (+49%). А с учетом выплаченных в последние 12 месяцев дивидендов полная доходность инвестиций до налогов составила 77% по акциям «Газпрома» и 66% — по акциям «Норникеля», уточнил он. Именно благодаря долгожданному изменению дивидендной политики инвесторы вновь заинтересовались «Газпромом», поясняет Орловский, а на бумагах «Норникеля», одного из крупнейших производителей палладия, не могло не сказаться удорожание металла с начала года на 60%.

Бумаги «Сургутнефтегаза» и АФК «Система» раньше были аутсайдерами, напоминает Орловский, при этом рост обыкновенных акций «Сургутнефтегаза», как и прежде, окружен множеством слухов и спекуляций, а бумаги АФК «Система» взлетели на фоне улучшения показателей МТС и продажи ряда активов. Акции «Сургутнефтегаза» феноменально выросли с конца августа, почти удвоив стоимость компании, заметил Вакорин. Формальным поводом для взлета котировок стала информация о создании «дочки» для проведения операций с ценными бумагами на открытом рынке, отметил президент «Финама» Владислав Кочетков.

Инвестиции в акции США

Розничным инвесторам также доступны американские акции, которые можно приобрести через Санкт-Петербургскую биржу, напомнил Фролов: индекс широкого рынка США S&P 500 с начала года вырос более чем на 29%, а отдельные акции продемонстрировали еще более впечатляющие результаты. Например, бумаги Apple с начала года подорожали на 86% в долларах, говорит Вакорин: их можно было купить через Санкт-Петербургскую биржу по $157 за штуку. Доходность бумаг в рублях составила, соответственно, около 74%. Бахтин выделяет также доступные россиянам бумаги американского производителя электроники AMD (+152% в долларах или около 140% в рублях), корпорации Lam Research (+116,5% в долларах или более 100% в рублях), поставщика систем для полупроводниковой промышленности KLA-Tencor Corporation (+99,7% в долларах или более 85% в рублях) и ретейлера Target (+95% в долларах или более 80% в рублях).

Валюта

Интересным активом в текущем году стала отечественная валюта, укрепившая свои позиции по отношению к американскому доллару на 11,5%, замечает Кочетков. А вот иностранная валюта могла стать наименее удачным вариантом вложений 2019 года на фоне заметного укрепления рубля и снижения ставок по вкладам в крупнейших банках, говорит Фролов. Процентные ставки по долларовым вкладам в российских банках не могли покрыть укрепление рубля.

Биткоин (BTC) c начала года вырос в цене на 80% в долларах или почти на 70% в рублях, отмечает Бахтин. «Он остается одним из наиболее волатильных активов — диапазон движения котировок в этом году составляет $3462–13764», — говорит эксперт.

Драгоценные металлы

Золото в 2019 году неожиданно сильно дорожало из-за растущего риска замедления мировой экономики на фоне эскалации торговых войн и снижения процентных ставок мировыми центробанками, заметил Фролов: с начала года цены на драгоценный металл увеличились на 18% в долларах. Однако покупать физический металл в текущем налоговом режиме невыгодно из-за необходимости уплаты НДС, а инвестиции через обезличенные металлические счета (ОМС) номинированы в рублях. С учетом того что курс с начала года окреп более чем на 10%, реальная доходность по инвестициям через металлические счета не превышает 6%, продолжил эксперт.

Около 7% можно было заработать на инвестициях через ОМС в платину, серебро не изменилось в цене. Исключением стал палладий, подорожавший на 39% в рублях. Металл вырос в цене на фоне дефицита и высокого спроса со стороны автомобильной промышленности, поясняет Бахтин. Однако спекулятивные операции с металлами через ОМС могут быть не слишком удобными из-за особенностей российского налогообложения, заключает Фролов.