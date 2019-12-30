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Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Двузначный доход в 2019 году российским инвесторам принесли вложения в акции и долгосрочные государственные еврооблигации. Покупка же долларов на рубли — самый выигрышный вариант 2018-го — в ушедшем году привела к убыткам
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Самую высокую рублевую доходность в 2019 году показали российские долгосрочные еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), акции российских компаний, в том числе «Сургутнефтегаза» и «Газпрома», а из драгоценных металлов — палладий, рассказали опрошенные РБК аналитики. Вложения в иностранную валюту, которые в 2018 году были для россиян самой выгодной инвестицией, принесли убытки.

Ключевым событием для мировых рынков в прошлом году стало изменение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая перешла от планомерного повышения ставок к их снижению, замечает управляющий директор «Ренессанс Капитала» Максим Орловский: с лета американский регулятор снизил ставку трижды, в общей сложности на 0,75 п.п. (до 1,5–1,75%), а также запустил программу поддержки ликвидности на банковском рынке. Благодаря этому 2019 год стал успешным для всех классов активов, считает начальник управления разработки продуктов Альфа-банка Матвей Вакорин. Банк России параллельно снизил ставку с 7,75 до 6,25%, что повысило привлекательность рублевых ценных бумаг по сравнению с депозитами.

Акции и облигации показали один из лучших результатов за весь текущий экономический цикл (после кризиса 2008 года), заметил ведущий стратег «Атона» Алексей Каминский, чуть бледнее выглядели сырьевые рынки, но в абсолютном выражении их рост в целом тоже оказался весьма впечатляющим.

Вложения в облигации

Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной «российской идеей 2019 года» как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский. Даже такой консервативный инструмент, как облигации федерального займа (ОФЗ), принес своим владельцам двузначную доходность, отметил глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. Самую большую прибыль принесли долгосрочные выпуски, например, еврооблигации Russia 43, долларовая доходность которых выросла на 33% (21–22% годовых в рублях), и 30-летние ОФЗ 46020, которые принесли своим держателям 28% в рублях, перечисляет Орловский.

Эксперты также отметили 10-летние ОФЗ с погашением 19 января 2028 года, подросшие в цене на 16% и принесшие купонный доход более 7%. «Для такого консервативного безрискового инструмента, как ОФЗ, подобный уровень доходности — уникальная ситуация. Инвесторы, которые покупали длинные выпуски ОФЗ 2027–2030 годов в самом начале года, получили очень хороший результат», — подчеркнул инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Совокупный доход в рублях по 10-летним выпускам составил 23% до выплаты налогов, что стало одним из самых высоких результатов на развивающихся рынках, а после выплаты — около 21%, оценил аналитик Газпромбанка Илья Фролов. Доходность корпоративного долга была скромнее.

Российские акции

Акции российских компаний в 2019 году стали одним из самых доходных вложений в мире, напомнил Фролов: рост номинированного в рублях индекса Мосбиржи составил 28%, а индекс РТС, отражающий доходность в долларах США, вырос на 45% (рубль к доллару за 2019 год укрепился). Для сравнения: в среднем высоко дивидендные акции развивающихся рынков (биржевые фонды ETF в иностранной валюте) принесли бы инвестору около 25% в долларах, отмечает Знаменский.

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Человек мог получить близкий к таким уровням доход, если бы через брокерский счет сформировал схожий с индексом портфель акций или купил готовую индексную корзину через один из торгуемых биржевых фондов (ETF). Еще около 7% могли принести дивиденды. Таким образом, полная доходность вложений в рублях по простой пассивной индексной стратегии составила бы порядка 35%, заключил Фролов, правда, подоходный налог в 13% сократил бы доходность примерно до 30%.

Сделав ставку на отдельные российские акции, можно было заработать еще больше, продолжил эксперт: лидерами роста стали бумаги АФК «Система» (+89% в рублях), «Сургутнефтегаза» (+89%), «Россетей» (+78%), «Газпрома» (+67%) и «Норникеля» (+49%). А с учетом выплаченных в последние 12 месяцев дивидендов полная доходность инвестиций до налогов составила 77% по акциям «Газпрома» и 66% — по акциям «Норникеля», уточнил он. Именно благодаря долгожданному изменению дивидендной политики инвесторы вновь заинтересовались «Газпромом», поясняет Орловский, а на бумагах «Норникеля», одного из крупнейших производителей палладия, не могло не сказаться удорожание металла с начала года на 60%.

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Бумаги «Сургутнефтегаза» и АФК «Система» раньше были аутсайдерами, напоминает Орловский, при этом рост обыкновенных акций «Сургутнефтегаза», как и прежде, окружен множеством слухов и спекуляций, а бумаги АФК «Система» взлетели на фоне улучшения показателей МТС и продажи ряда активов. Акции «Сургутнефтегаза» феноменально выросли с конца августа, почти удвоив стоимость компании, заметил Вакорин. Формальным поводом для взлета котировок стала информация о создании «дочки» для проведения операций с ценными бумагами на открытом рынке, отметил президент «Финама» Владислав Кочетков.

Инвестиции в акции США

Розничным инвесторам также доступны американские акции, которые можно приобрести через Санкт-Петербургскую биржу, напомнил Фролов: индекс широкого рынка США S&P 500 с начала года вырос более чем на 29%, а отдельные акции продемонстрировали еще более впечатляющие результаты. Например, бумаги Apple с начала года подорожали на 86% в долларах, говорит Вакорин: их можно было купить через Санкт-Петербургскую биржу по $157 за штуку. Доходность бумаг в рублях составила, соответственно, около 74%. Бахтин выделяет также доступные россиянам бумаги американского производителя электроники AMD (+152% в долларах или около 140% в рублях), корпорации Lam Research (+116,5% в долларах или более 100% в рублях), поставщика систем для полупроводниковой промышленности KLA-Tencor Corporation (+99,7% в долларах или более 85% в рублях) и ретейлера Target (+95% в долларах или более 80% в рублях).

Валюта

Интересным активом в текущем году стала отечественная валюта, укрепившая свои позиции по отношению к американскому доллару на 11,5%, замечает Кочетков. А вот иностранная валюта могла стать наименее удачным вариантом вложений 2019 года на фоне заметного укрепления рубля и снижения ставок по вкладам в крупнейших банках, говорит Фролов. Процентные ставки по долларовым вкладам в российских банках не могли покрыть укрепление рубля.

Биткоин (BTC) c начала года вырос в цене на 80% в долларах или почти на 70% в рублях, отмечает Бахтин. «Он остается одним из наиболее волатильных активов — диапазон движения котировок в этом году составляет $3462–13764», — говорит эксперт.

Драгоценные металлы

Золото в 2019 году неожиданно сильно дорожало из-за растущего риска замедления мировой экономики на фоне эскалации торговых войн и снижения процентных ставок мировыми центробанками, заметил Фролов: с начала года цены на драгоценный металл увеличились на 18% в долларах. Однако покупать физический металл в текущем налоговом режиме невыгодно из-за необходимости уплаты НДС, а инвестиции через обезличенные металлические счета (ОМС) номинированы в рублях. С учетом того что курс с начала года окреп более чем на 10%, реальная доходность по инвестициям через металлические счета не превышает 6%, продолжил эксперт.

Около 7% можно было заработать на инвестициях через ОМС в платину, серебро не изменилось в цене. Исключением стал палладий, подорожавший на 39% в рублях. Металл вырос в цене на фоне дефицита и высокого спроса со стороны автомобильной промышленности, поясняет Бахтин. Однако спекулятивные операции с металлами через ОМС могут быть не слишком удобными из-за особенностей российского налогообложения, заключает Фролов.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: инвестиции
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