ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,79 -0,24 EUR Бирж. 71,58 -0,12 Brent 62,15 -0,48% USD Нал. 64,58 62,50 EUR Нал. 72,51 70,48 USD ЦБ 63,98 -0,36 EUR ЦБ 71,64 -0,59 EUR/USD 1,1227 +0,0030 BTC/USD Бирж. 9 180,00 +85,49 IMOEX 2 759,12 -0,09% RTSI 1 361,14 +0,14% DJIA 26 509,59 +0,17% Nasdaq 7 987,55 +0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,71%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,71%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+34,07%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 63,98 (-0,36) Quote, 19 июн, 12:03
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 71,64 (-0,59) Quote, 19 июн, 12:03
Reuters узнал о переброске США на Ближний Восток дополнительного оружия Политика, 00:19 Четыре человека пострадали в аварии на МКАД Общество, 00:11 ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров Экономика, 00:01 В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» Общество, 19 июн, 23:55 Адвокат назвал сумму предъявленного бизнесмену Бойко-Великому хищения Общество, 19 июн, 23:39 Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 фразой «ракеты не чистим» Политика, 19 июн, 23:36 В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома Общество, 19 июн, 23:21 WSJ узнала о планах по созданию YouTube Kids Технологии и медиа, 19 июн, 23:07 В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда» Общество, 19 июн, 22:52 Адвокат подтвердил задержание бизнесмена Бойко-Великого Общество, 19 июн, 22:48 Студия Зеленского объявила кастинг на роль президента Украины Общество, 19 июн, 22:31 СМИ сообщили о старте съемок приквела «Игры престолов» Общество, 19 июн, 22:30 «Русское финансовое общество» ответило на включение в санкционный список Финансы, 19 июн, 22:17 Сборная России завоевала первое золото на чемпионате Европы по фехтованию Спорт, 19 июн, 22:01
Экономика ,  
0 
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ вошел в десятку лидеров ежегодного глобального рейтинга Boston Consulting Group по совокупной акционерной стоимости. Компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки
Фото: Владислав Шатило / РБК

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG). Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Компания заняла 10-е место, уступив одну строчку американской медицинской компании UnitedHealth Group и опередив индийский банк HDFC.

Авторы рейтинга оценивают TSR как совокупность изменений следующих параметров:

  • объема продаж;
  • рентабельности;
  • мультипликатора стоимости компании к прибыли EBITDA;
  • дивидендной доходности;
  • количества акций в обращении;
  • чистого долга.

BCG указывает, что совокупная акционерная доходность — это долгосрочный показатель, отражающий истинную прибыль для акционеров компании.

В прошлогоднем рейтинге (50 компаний) ЛУКОЙЛа не было вообще. Единственной российской компанией, которая уже входила в глобальный топ-10 BCG, был НОВАТЭК — в 2011 и 2014 годах. На этот раз НОВАТЭК занял в глобальном рейтинге 20-е место с показателем TSR 23,5%. Российских госкомпаний в рейтинге нет.

Почему ЛУКОЙЛ попал в рейтинг

TSR учитывает цену акций компании (в мультипликаторе стоимости компании к EBITDA), а также дивидендные выплаты. «Девальвация рубля за последние пять лет была существенным фактором, который поддержал в целом российских экспортеров и акции ЛУКОЙЛа в частности», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев. Кроме того, позитивное влияние на рост ЛУКОЙЛа могла оказать программа обратного выкупа акций, которая шла одновременно с докупкой акций крупнейшими акционерами — Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном.

«Одним из ключевых факторов (попадания ЛУКОЙЛа в десятку лидеров) стало и то, что существенная часть деятельности компании расположена не в России, а разбросана по всему миру, — считает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. — Таким образом компания избежала больших потерь в связи с санкциями за счет сильной интеграции в экономики других стран».

ЛУКОЙЛ год от года наращивает дивиденды: с 2014 года выплаты акционерам выросли на 62%, следует из презентации компании (.pdf) по итогам деятельности за первый квартал 2019 года. Сам ЛУКОЙЛ оперирует показателем «совокупной акционерной стоимости» (TSR), оценивая его в долларах в 31% за прошлый год (выше, чем у российских конкурентов по отрасли, — 26%). 

40% итогового показателя TSR ЛУКОЙЛу обеспечил рост выручки за пять лет.

За последний год акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже подорожали почти на 28% по сравнению с ростом сводного индекса МосБиржи на 22%. РБК отправил запрос в ЛУКОЙЛ.

Нефть, металлы и горная добыча

BCG помимо глобального составляет и отраслевые рейтинги. Российские компании вошли в лидеры рейтингов горнодобывающей промышленности, металлургии и нефтяной промышленности.

  • АЛРОСА заняла 4-е место в рейтинге горнодобывающей промышленности с TSR 29,9%, что почти в три раза ниже, чем у лидера отраслевого рейтинга, канадской Kirkland Lake Gold.
  • Компания Evraz заняла 3-е место в рейтинге металлургической промышленности с показателем TSR 34,8%, что почти в два раза ниже, чем у лидера — американской компании Press Metall Aluminium Holding (67,9%). ММК занял 5-е место того же рейтинга с TSR 30,3%, «Северсталь» — десятое место (TSR — 18,5%).
  • «Татнефть» заняла второе место в рейтинге нефтяной промышленности с TSR 36,4%.

Хотя у большинства этих компаний TSR оказался выше, чем у ЛУКОЙЛа, они не могли войти в глобальный рейтинг, в котором порогом для входа была рыночная капитализация от $48 млрд по итогам 2018 года. У ЛУКОЙЛа она составила чуть более $50 млрд.

США и Китай — лидеры

  • Первое место глобального рейтинга совокупной акционерной доходности три года подряд занимает американская Nvidia (54,4%). В пятерке лидеров стабильно присутствуют также Broadcom и Netflix.
  • В этом году с десятого на второе место взлетел Kweichow Moutai — китайский производитель товаров массового потребления. Зато Facebook рухнул с пятого на 33-е место — главным образом в связи с падением котировок социальной сети.
  • Семь из десяти компаний глобального рейтинга имеют американское происхождение, еще две — китайское и лишь одна — российское.
  • Для составления рейтинга BCG проанализировал показатели 2,233 тыс. компаний по всему миру, работающих в 33 основных отраслях.
Автор: Ксения Назарова
Теги: «ЛУКОЙЛ», Новатек, «Татнефть», АЛРОСА, «Северсталь», BCG
Материалы по теме
Силуанов раскритиковал льготы нефтяникам на примере инвестиций ЛУКОЙЛа
Бизнес
НОВАТЭК обошел ЛУКОЙЛ по рыночной капитализации
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter