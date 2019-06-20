ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ вошел в десятку лидеров ежегодного глобального рейтинга Boston Consulting Group по совокупной акционерной стоимости. Компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки

Фото: Владислав Шатило / РБК

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG). Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Компания заняла 10-е место, уступив одну строчку американской медицинской компании UnitedHealth Group и опередив индийский банк HDFC.

Авторы рейтинга оценивают TSR как совокупность изменений следующих параметров: объема продаж;

рентабельности;

мультипликатора стоимости компании к прибыли EBITDA;

дивидендной доходности;

количества акций в обращении;

чистого долга. BCG указывает, что совокупная акционерная доходность — это долгосрочный показатель, отражающий истинную прибыль для акционеров компании.

В прошлогоднем рейтинге (50 компаний) ЛУКОЙЛа не было вообще. Единственной российской компанией, которая уже входила в глобальный топ-10 BCG, был НОВАТЭК — в 2011 и 2014 годах. На этот раз НОВАТЭК занял в глобальном рейтинге 20-е место с показателем TSR 23,5%. Российских госкомпаний в рейтинге нет.

Почему ЛУКОЙЛ попал в рейтинг

TSR учитывает цену акций компании (в мультипликаторе стоимости компании к EBITDA), а также дивидендные выплаты. «Девальвация рубля за последние пять лет была существенным фактором, который поддержал в целом российских экспортеров и акции ЛУКОЙЛа в частности», — говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев. Кроме того, позитивное влияние на рост ЛУКОЙЛа могла оказать программа обратного выкупа акций, которая шла одновременно с докупкой акций крупнейшими акционерами — Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном.