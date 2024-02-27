ЦБ впервые раскрыл детали обсуждений при решении по ставке
Основная дискуссия членов совета директоров Центробанка на заседании 16 февраля, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 16%, развернулась вокруг устойчивости замедления инфляции, природе роста ВВП и напряженности на рынке труда, следует из опубликованного регулятором резюме по итогам заседания. Банк России публикует такой документ впервые.
Кроме варианта сохранения ставки члены совета рассматривали и сценарий с ее повышения на 100 базисных пунктов — до 17%. О том, что вариант с еще одним раундом ужесточения рассматривался, говорила и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, но она не раскрывала обсуждавшийся шаг повышения ставки.
«Инфляционное давление постепенно ослабевает, что является следствием ужесточения денежно-кредитной политики», — пришли к выводу участники дискуссии. Но при этом у них были различные суждения относительно интенсивности дезинфляции, констатирует регулятор. С одной стороны, по всем показателям рост цен действительно замедлился, то есть сработало ужесточение, случившееся ранее. «С другой стороны, было высказано мнение, что замедление инфляции в большой степени связано с разовыми факторами», — приводится в резюме альтернативная точка зрения.
В ходе дискуссии ее участники также обратили внимание на сохраняющиеся повышенные инфляционные ожидания. В феврале они снизились до 11,9% против 12,7% в январе, но «остаются высокими и незаякоренными», констатировали в ЦБ. Участники дискуссии также указали на риск того, что в сложившихся обстоятельствах инфляция может надолго закрепиться на повышенном уровне.
Кроме того, члены совета директоров ЦБ обратили внимание на быстрый рост ВВП в 2023 году, который «сложился существенно выше октябрьских оценок». «Такой рост мог быть связан как с большим приростом потенциала экономики (например, вследствие повышения эффективности труда, ввода новых мощностей, использования новых технологий), так и с большим положительным разрывом выпуска (ситуация, в которой экономика растет быстрее своих объективных возможностей и предложение не успевает за спросом)», — предположили участники дискуссии.
Также ключевой темой обсуждения стала ситуация на рынке труда, в частности, пройден ли на нем пик напряженности. «С одной стороны, тенденции остаются в целом прежними: уровень безработицы находится на историческом минимуме, ожидания по найму — на историческом максимуме, занятость растет, предприятия отмечают рекордно низкий уровень обеспеченности работниками», — говорится в материалах ЦБ. Но с другой, предприятиям удалось компенсировать нехватку рабочей силы привлечением сотрудников из других регионов.
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