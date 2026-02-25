 Перейти к основному контенту
0

Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ

Штаб-квартира Euroclear Group в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира Euroclear Group в Брюсселе, Бельгия (Фото: Werner Lerooy / imago-images.de / Global Look Press)

Бельгийский депозитарий Euroclear подал жалобу на рассмотрение иска ЦБ в закрытом режиме, свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Жалоба касается решения Арбитражного суда Москвы от 16 января. ЦБ просил рассмотреть дело на закрытом судебном заседании, чтобы не разглашать банковскую тайну, рассказывал источник РБК.

Центробанк 12 декабря 2025 года сообщил, что подает иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы на сумму 18,2 трлн руб. Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды, уточняли в ЦБ.

Согласно позиции Банка России, изложенной в исковом заявлении к Euroclear, заблокированные в депозитарии активы являются собственностью России. Как сообщали источники РБК, аргументация регулятора строится на том, что действия бельгийского депозитария по исполнению зарубежных санкций представляют собой злоупотребление правом и нарушение публичного порядка.

Иск ЦБ был подан после того как Евросоюз принял решение о заморозке российских активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок. Москва неоднократно предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами считает воровством и готова дать на это ответ.

Материал дополняется

