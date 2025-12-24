Россияне задолжали по ипотеке более ₽23 трлн

В ноябре задолженность населения увеличилась на 1,4%. Ипотечная выдача в этом месяце составила около 500 млрд руб. Рост долга в конце года характерен для ипотечного сегмента, отметил ЦБ

Фото: Андрей Любимов / РБК

Общий долг россиян по ипотеке превысил ₽23 трлн, задолженность населения увеличилась на 1,4% в ноябре после роста на 1,2% в октябре, следует из отчета Центробанка о развитии банковского сектора, опубликованного пресс-службой регулятора.

Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента, уточнил ЦБ. Рост спроса на ипотеки также стимулировали новости о планируемом ужесточении условий «Семейной ипотеки» с 2026 года: программа будет ограничена одним льготным кредитом на семью.

Ипотечный портфель банков за месяц увеличился на 1,5%, сохранив динамику предыдущего периода (увеличение на 1,4% в октябре).

В ноябре общий объем ипотечных выдач сохранился на уровне октября, составив около 500 млрд руб. Основной фактор роста, по данным ЦБ, — кредиты с государственной поддержкой, на которые пришлось примерно 80% всех новых кредитов. Наиболее популярной остается «Семейная ипотека»: по этой программе было выдано 358 млрд руб., что на 9% больше, чем в октябре (329 млрд руб.).

Выдачи рыночной ипотеки, по предварительным данным регулятора, остаются умеренными. В ноябре их объем составил 110 млрд руб. после 120 млрд руб. в октябре. Развитие этого сегмента по-прежнему сдерживают высокие процентные ставки, отметил Банк России.

Средняя ставка по выданным в ноябре рыночным ипотечным кредитам немного снизилась до 19,5% годовых против 19,7% в октябре, однако она остается на уровне, ограничивающем активность заемщиков, уточнил ЦБ.

Общая чистая прибыль банковского сектора увеличилась на 27% до 394 млрд руб. в ноябре. С начала года прибыль составила 3,4 трлн руб.

Доля россиян, оформляющих новую ипотеку, не погасив предыдущую, продолжает расти. Согласно данным «СберИндекса» за январь—сентябрь 2025 года, за первые девять месяцев показатель достиг 17%, увеличившись с 16% в 2024 году и 15% в 2023 году. При этом общая доля заемщиков, берущих ипотеку повторно, также выросла — до 37% против 34% годом ранее.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ноябре назвал ситуацию с ипотекой в России тревожной — уровень рыночного жилищного кредитования достиг исторического минимума. При этом он отметил, что объем государственной помощи в этой сфере в этом году стал беспрецедентным.

С февраля 2026 года в России начнет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи. Теперь супруги не смогут получать по льготному займу каждый на себя. При этом ужесточение условий выдачи льготной ипотеки не планируется, говорил в мае министр финансов Антон Силуанов.