Ипотека: как не переплатить⁠,
0

Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

Сюжет
Ипотека: как не переплатить
Сюжет
Программы льготной ипотеки 2025: виды, условия и изменения
Хуснуллин заявил, что объем выдачи рыночной ипотеки в России достиг рекордно низких значений за всю историю наблюдений. При этом он отметил, что объем государственной помощи в этой сфере в этом году стал беспрецедентным
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24» назвал ситуацию с ипотекой в России тревожной — уровень рыночного жилищного кредитования достиг исторического минимума.

«Если посмотреть на середину года, на начало года, у нас никогда за всю историю <...> не было такого маленького объема выдачи рыночной ипотеки», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом Хуснуллин отметил, что объем государственной помощи в этой сфере в этом году стал беспрецедентным, правительство решило усилить поддержку ипотеки, чтобы не допустить снижения объемов строительства.

В июле прошлого года закончился срок действия ипотечной программы на жилье в новостройках по ставке 8%. Она действовала около четырех лет, с весны 2020 года — за это время было оформлено более 1,5 млн кредитов. С тех пор банки останавливали прием заявок на эту программу, что в том числе связано с ростом цен на жилье.

Тогда же семейную ипотеку под 6% президент Владимир Путин поручил продлить до 2030 года. С 1 апреля 2025 года программа была расширена на вторичное жилье, но с некоторыми ограничениями.

С февраля будущего года в России начнет действовать ограничение на количество льготных ипотечных кредитов для одной семьи. Теперь супруги не смогут получать по льготному займу каждый на себя. При этом ужесточение условий выдачи льготной ипотеки не планируется, заявил в мае министр финансов Антон Силуанов.

По данным «Дом.РФ», в первой половине 2025 года на долю семейной ипотеки пришлось 88% всех выданных кредитов с господдержкой — 187 тыс. штук на 1 трлн руб., что на 11% ниже по количеству и на 8% по объему, чем в первом полугодии 2024 года.

Анастасия Лежепекова
Марат Хуснуллин ставки по ипотеке Ипотека
Марат Хуснуллин фото
Марат Хуснуллин
политик, вице-премьер России
9 августа 1966 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
