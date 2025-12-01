Россияне стали чаще брать новую ипотеку, не выплатив старую. Инфографика
Число россиян, которые берут ипотеку, не погасив предыдущую, выросло в 2025 году, следует из данных за январь—сентябрь из исследования «СберИндекса» (есть у РБК). Так, за первые девять месяцев доля россиян, которые взяли ипотеку вдобавок к непогашенной, достигла 17% (в 2024 году — 16%, в 2023 году — 15%).
При этом доля вообще всех россиян, которые берут ипотеку повторно, выросла до 37%. Годом ранее таких было 34%.
Почему в России стало больше повторных ипотечников, как это связано с инвестициями и доступной ипотекой — в подписке РБК.
