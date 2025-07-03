Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки

Власти не собираются ужесточать требования к льготной ипотечной программе «Семейная ипотека», ни один банк не перестанет ее выдавать, сообщили в российском Минфине «РИА Новости».

В министерстве отметили, что банки сейчас «выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе» льготной ипотеки. «Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется <...> Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», — отметили в Минфине.

Там также напомнили, что в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ увеличили с 1,3 трлн до 2 трлн руб.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможных ограничениях в программе семейной ипотеки с июля, а также о подготовке банков к сокращению выдачи таких кредитов.

Семейная ипотека до 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Весной 2024 года действие льготной госпрограммы продлили до 2030 года.

В декабре Минфин изменил механизм предоставления субсидии банкам по программе семейной ипотеки. Согласно новым правилам, общая сумма лимита кредитным организациям увеличена с 6,26 трлн до 8,65 трлн руб. включительно, чтобы избежать приостановок действия программы.