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Общество ,  
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Минфин опроверг ужесточение условий семейной ипотеки

Власти не собираются ужесточать требования к льготной ипотечной программе «Семейная ипотека», ни один банк не перестанет ее выдавать, сообщили в российском Минфине «РИА Новости».

В министерстве отметили, что банки сейчас «выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе» льготной ипотеки. «Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется <...> Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», — отметили в Минфине.

Там также напомнили, что в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ увеличили с 1,3 трлн до 2 трлн руб.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможных ограничениях в программе семейной ипотеки с июля, а также о подготовке банков к сокращению выдачи таких кредитов.

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Фото:Сергей Булкин / ТАСС

Семейная ипотека до 6% годовых доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет, а также семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Весной 2024 года действие льготной госпрограммы продлили до 2030 года.

В декабре Минфин изменил механизм предоставления субсидии банкам по программе семейной ипотеки. Согласно новым правилам, общая сумма лимита кредитным организациям увеличена с 6,26 трлн до 8,65 трлн руб. включительно, чтобы избежать приостановок действия программы.

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Теги
Софья Полковникова
Ипотека льготы семьи
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