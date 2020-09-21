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Пеликан, улей и малахит: как менялся логотип Сбербанка. Фотогалерея

В понедельник, 21 сентября, СМИ опубликовали новый логотип Сбербанка, который будет представлен официально 24 сентября. Несмотря на многолетнюю историю банка, он менялся довольно редко, изменения зачастую становились косметическими. Как менялся логотип Сбербанка — в фотогалерее РБК
Первая сберегательная касса в России открылась в 1841 году в Санкт-Петербурге в здании воспитательного дома. Ее символом тогда был кормящий птенцов пеликан. В 1862 году, когда банк перешел в подчинение Министерства финансов Российской империи, он получил и новый символ — пчелиный улей и рог изобилия
В 1923 году логотип поменялся
В 1987 году еще одно изменение
Круг изумрудно-малахитового цвета с вырезанными центрированными по вертикали галочками появился в 1991 году

В 1994 году эмблема незначительно изменилась: исчезла надпись с годом основания банка, расцветка вместо изумрудной стала зеленой

В 2009 году появился градиент, галочки стали центрироваться по диагонали влево под небольшим углом, надпись тоже изменилась: «Сбербанк» вместо «Сбербанк России»
24 сентября банк представит новый логотип: незаконченный круг с градиентом из голубого, желтого и зеленого цветов. Название в логотипе сократится до СБЕР. Об этом президент компании Герман Греф говорил еще в декабре 2018 года. Тогда стало известно, что госбанк купил домен sber.ru, а в апреле 2019 года был зарегистрирован товарный знак «Сбер»
мультимедиа Сбербанк
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СМИ показали новый логотип Сбербанка
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