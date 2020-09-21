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СМИ показали новый логотип Сбербанка

Официальная презентация логотипа ожидается 24 сентября. Вывеску со старым логотипом уже сняли со стены головного офиса
Сбербанк SBER ₽224,44 -2,54% Купить
Фото:РИА Новости
Фото: РИА Новости

Агентство «РИА Новости» опубликовало новый логотип Сбербанка. Теперь на нем будет только слово «Сбер» и сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри.

Агентство отмечает, что старый логотип Сбербанка уже сняли со стены центрального офиса на улице Вавилова в Москве. Источник в банке сообщил, что официально новый логотип будет представлен 24 сентября. Заявку с изображением нового товарного знака уже зарегистрировали в Роспатенте. РБК обратился за комментарием в Сбербанк. 

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Фото:пресс-служба «Яндекс. Деньги»

О том, что из названия Сбербанка может исчезнуть слово «банк» еще в 2018 году говорил глава кредитной организации Герман Греф. Он пояснил, что ребрендинг связан с тем, что сейчас Сбербанк «значительно больше, чем банк». «Мы уже большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц», — отметил он. Источник РБК в банке объяснял, что речь идет о разработке нового брендинга для всей экосистемы SberX.

В банке обсуждали несколько вариантов нового логотипа. В августе 2019 года, к примеру, обсуждался товарный знак в виде квадрата. Уже тогда источники говорили, что в логотипе помимо фирменного зеленого цвета может появиться градиент от зеленого до синего.

Старший менеджер департамента управления рисками «Делойт СНГ» Сергей Гришунин в августе 2019 года оценивал возможную стоимость ребрендинга Сбербанка минимум в $300 млн.

Автор
Георгий Тадтаев
Сбербанк логотип
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