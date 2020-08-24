Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

В июле объем валютной ликвидности у российских банков упал до нуля, оценили аналитики Райффайзенбанка. Похожая ситуация была в 2018 году, но тогда валюту выводили клиенты из-за угрозы санкций, а сейчас банки расстаются с ней сами

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Российские банки в июле лишились всего имеющегося запаса валютной ликвидности: на 1 августа показатель стал отрицательным, говорится в обзоре Райффайзенбанка. Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.

«Можно сказать, что состояние пока пограничное, нулевое. Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет», — отмечает Порывай.

Как образовался недостаток валюты

По оценкам Райффайзенбанка на основе данных ЦБ, в июле российские банки заметно нарастили валютное кредитование, выдав клиентам ссуды на $3,7 млрд. Это «нетипично много» в условиях спада валютного кредитования в России, отмечают аналитики. При этом приток средств клиентов в валюте был скромным — порядка $0,6 млрд. В итоге по кредитно-депозитным операциям образовался отток валютной ликвидности в размере $3,1 млрд.

На ситуацию также повлияли собственные операции банков. Как отмечается в обзоре Райффайзенбанка, участники рынка продолжили выводить средства со своих счетов за рубежом: отток в июле оценивается в $6,3 млрд. «Это больше, чем требовалось для исполнения валютных обязательств, что, скорее всего, привело к сокращению открытой валютной позиции на балансе», — отмечают аналитики. Они допускают, что банки таким образом привлекали рублевую ликвидность: продавали валюту на внутреннем рынке, одновременно заключая форварды — контракты на обратную покупку валюты с отсрочкой. В июле российские кредитные организации сняли со счетов в банках-нерезидентах $7 млрд.