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Финансы ,  
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ЦБ сообщил о созданной банками валютной подушке на $19 млрд
Банки к середине года сформировали запасы валюты почти на $19 млрд, сообщил ЦБ. Они смогут использовать их при росте волатильности на финансовых рынках
Фото: Guadalupe Pardo / Reuters

Буфер валютной ликвидности банковского сектора на 1 июля 2019 года достиг $18,7 млрд — это сопоставимо с максимумами, которые наблюдались в прошлые годы, обращает внимание ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». ЦБ оценивает буфер валютной ликвидности как разницу между  валютными средствами организаций на счетах в банках и средствами банков на депозитных и корсчетах в банках-нерезидентах.

С 2016 года иностранные активы и пассивы в банках постепенно сокращались, отмечается в документе: в 2017–2018 годах — на 5,6% и на 15% соответственно. И хотя иностранные пассивы снижались быстрее, расхождение между ними и иностранными активами не превышало $80 млрд. Однако в первом полугодии 2019 года банки значительно увеличили размещения средств нерезидентам в иностранной валюте, выйдя на границы стандартной сезонности, пишет ЦБ. На 1 июля 2019 года активы в иностранной валюте выросли на 16,9% в годовом выражении, а пассивы сократились на 19,8%. Расхождение между ними за полгода, таким образом, увеличилось на $24 млрд, до $107 млрд. Например, валютные вклады физлиц выросли на $8,1 млрд, а остатки средств компаний в валюте — на $3,6 млрд.

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Совокупные активы банков в иностранной валюте за полугодие увеличились на $11,6 млрд, что было обусловлено ростом иностранных активов на $18,1 млрд, пишет ЦБ. В их структуре на 1 июля более четверти (26,4%) составляли кредиты компаниям-нерезидентам на срок более трех лет, еще 18,1% — кредиты банкам-нерезидентам, 15,6% — остатки на корсчетах в банках-нерезидентах.

«На фоне роста ликвидной части иностранных активов в иностранной валюте увеличился буфер ликвидности банковского сектора, который на 1 июля 2019 года достиг $18,7. Такой уровень буфера валютной ликвидности сопоставим с максимальными значениями, наблюдавшимися в прошлые годы», — отмечает ЦБ. Банки сформировали «подушку валютной ликвидности, которая может быть использована в случае роста волатильности на финансовых рынках».

Дедолларизация не мешает

На резкий рост запаса валютной ликвидности у банков в июне ранее обращал внимание аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: он вырос на $3,7 млрд, несмотря на отток валютных средств на $8 млрд со счетов юрлиц и отток $6,6 млрд по кредитно-депозитным операциям физлиц. Обязательства в валюте у банков сократились, а ликвидные валютные активы — нет, отмечал аналитик, тогда как в прошлом году июньский отток средств со счетов компаний сопровождался падением запаса валютной ликвидности.

Такая рассинхронизация может быть связана с тем, что отдельные банки привлекают рублевые средства через валютные свопы с некредитными организациями, возможно с крупными экспортерами, предполагал аналитик. Крупные банки, с одной стороны, проводят дедолларизацию, а с другой — не сокращают открытую валютную позицию даже в ущерб процентной марже — возможно, потому что ожидают во втором полугодии либо сезонного ослабления рубля, либо сезонного усиления оттока средств с клиентских счетов.

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Банки давно запасались валютной ликвидностью, а сейчас могли докупить ее, чтобы сохранить запас, несмотря на оттоки, комментировал старший директор Fitch Александр Данилов, к тому же часть «оттоков» валютных вкладов на самом деле могла быть конвертацией их в рубли.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ЦБ, Банки, дедолларизация, Доллар
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