Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО

Среди причин недовольства автовладельцев эксперты называют отказы в выплатах, когда случаи признаются нестраховыми, а также задержки в ремонте автомобиля

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Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Еще 8% остались скорее недовольны работой страховых компаний, куда они обращались. 73% автовладельцев остались скорее удовлетворены, полностью удовлетворены или в основном удовлетворены после обращения в страховую за урегулированием случаев по ОСАГО, показало исследование.

В беседе с агентством руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал несколько причин, по которым автовладельцы остаются недовольны сотрудничеством со страховщиками.