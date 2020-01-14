Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 13 янв, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 13 янв, 12:18
«Барселона» назвала имя нового главного тренера клуба Спорт, 02:17 США престали считать Китай валютным манипулятором Политика, 01:45 Российские гандболисты потерпели второе поражение на чемпионате Европы Спорт, 01:16 Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО Финансы, 01:14 Парламент Эстонии раскритиковал слова спикера о пограндоговоре с Россией Политика, 00:47 Иранский депутат сообщил о втором самолете в небе при крушении Boeing Общество, 00:28 Военные с базы США в Ираке сообщили подробности удара со стороны Ирана Политика, 00:18 Путин обсудил с Меркель подготовку к берлинским переговорам по Ливии Политика, 00:11 Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год Экономика, 00:00 Активисты сообщили об отказе мэрии Москвы согласовать шествие 25 января Общество, 13 янв, 23:48 В «Единой России» оценили идею ввести налог для домохозяек Общество, 13 янв, 23:15 Студент признал вину по делу о покушении на жену депутата в Москве Общество, 13 янв, 23:06 Генпрокурор США признал право Трампа на ликвидацию Сулеймани Политика, 13 янв, 23:02 В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин Общество, 13 янв, 22:58
Финансы ,  
0 

Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО

Среди причин недовольства автовладельцев эксперты называют отказы в выплатах, когда случаи признаются нестраховыми, а также задержки в ремонте автомобиля
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Еще 8% остались скорее недовольны работой страховых компаний, куда они обращались. 73% автовладельцев остались скорее удовлетворены, полностью удовлетворены или в основном удовлетворены после обращения в страховую за урегулированием случаев по ОСАГО, показало исследование.

В России разрешили показывать при проверке электронный полис ОСАГО
Общество

В беседе с агентством руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов назвал несколько причин, по которым автовладельцы остаются недовольны сотрудничеством со страховщиками.

Эксперты оценили сообщения о возможном повышении стоимости ОСАГО
Экономика

Во-первых, это отказ в выплате, если случай признан не страховым, что «точно не оставит человека довольным», сказал Цыганов. Во-вторых, некоторые привыкли, ч
его автомобиль отремонтируют в день обращения, но приходится ждать, поскольку нужно время на разбирательство. В третьих, вопросы может могут возникнуть и к самому ремонту, когда ремонт сделан не у знакомого мастера в знакомом автосервисе. Среди других причин — неполнота выплат и попытки занижения выплат, отметил эксперт.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: ОСАГО, страхование
Материалы по теме
В России разрешили показывать при проверке электронный полис ОСАГО
Общество
Эксперты оценили сообщения о возможном повышении стоимости ОСАГО
Экономика
Союз автостраховщиков опроверг информацию о резком росте тарифов ОСАГО
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter