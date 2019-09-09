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BRENT $66,6 (+6,14%) прогноз Sova capital к 31.12.19
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ФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка

Федеральная антимонопольная служба не намерена забирать часть полномочий Банка России, сообщает «РИА Новости». Так глава ФАС прокомментировал идею бизнесмена Олега Дерипаски, высказанную в ходе Восточного экономического форума.

«Я думаю, что Центральный банк великолепно работает, он справляется со своими обязанностями, он является важнейшим регулятором», — заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

По его словам, в ФАС не только не думают об этом, но даже не пытаются предпринимать какие-то шаги по передаче полномочий.

Бизнес
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме

Ранее во время выступления на площадке Восточного экономического форума российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил лишить Центробанк статуса мегарегулятора, а полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью банковского сектора передать Федеральной антимонопольной службе. «Мегарегулятор консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас — 6,5% при завышенной ставке», — объяснил он свою идею.

Теги: Олег Дерипаска, Центробанк, ФАС
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