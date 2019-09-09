ФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка

Федеральная антимонопольная служба не намерена забирать часть полномочий Банка России, сообщает «РИА Новости». Так глава ФАС прокомментировал идею бизнесмена Олега Дерипаски, высказанную в ходе Восточного экономического форума.

«Я думаю, что Центральный банк великолепно работает, он справляется со своими обязанностями, он является важнейшим регулятором», — заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

По его словам, в ФАС не только не думают об этом, но даже не пытаются предпринимать какие-то шаги по передаче полномочий.

Ранее во время выступления на площадке Восточного экономического форума российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил лишить Центробанк статуса мегарегулятора, а полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью банковского сектора передать Федеральной антимонопольной службе. «Мегарегулятор консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире платят за передачу денег 1,25%, то у нас — 6,5% при завышенной ставке», — объяснил он свою идею.