ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 14:05
Альфа-Банк подтвердил утечку данных части клиентов Финансы, 19:40 Центру «Вектор» разрешили испытания вакцины от COVID-19 на людях Общество, 19:31 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:29 Авиакомпании России заявили о готовности возобновить международные рейсы Общество, 19:16 Патриарх Феодор II и премьер Греции осудили обращение Айя-Софии в мечеть Общество, 19:11 На юго-востоке Москвы загорелся дом Общество, 19:02 Tech выше всех: новые возможности для инвестора или ажиотаж РБК и Сбербанк Первый, 18:56 Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров Общество, 18:50 В Москве произошел новый конфликт между армянами и азербайджанцами Общество, 18:49 Боец промоушена GFC отказался от титула по религиозным убеждениям Спорт, 18:46 Российская авиакомпания допустила рейсы в Танзанию после открытия полетов Общество, 18:45 ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний Финансы, 18:37 Диаспоры Армении и Азербайджана прокомментировали массовую драку в Москве Общество, 18:36 Мастер спорта по гимнастике показала упражнения от болей в спине Спорт, 18:36
Финансы ,  
0 

ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний

ЦБ снизит коэффициенты риска на вложения банков в акции компаний, чтобы стимулировать их на урегулирование долгов пострадавших от кризиса корпоративных заемщиков. Это должно смягчить влияние дефолтов крупных клиентов на сами банки
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Банк России намерен стимулировать банки к урегулированию проблемных кредитов, выданных бизнесу, заявила во время онлайн-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Регулятор на ближайшие два года снизит для кредитных организаций требования к вложениям в акции компаний — такие послабления могут понадобиться при урегулировании проблемных кредитов путем вхождения в капитал заемщика, не способного обслуживать долг, или принятии ценных бумаг в качестве залога по кредиту. Коэффициенты риска (влияют на достаточность капитала банка) по вложениям в акции системообразующих компаний-должников будут снижены со 150 до 100%, сказала Набиуллина.

За счет этой льготы вынужденный обмен долга на капитал не будет создавать дополнительную нагрузку на банки, считают в ЦБ. «Мы понимаем, что многим заемщикам сейчас тяжело, падение было глубоким, и чтобы снизить давление тех проблем на финансовый сектор, мы временно принимаем эти меры до середины 2022 года», — сказала Набиуллина.

Банк России также хочет стимулировать инвестиционную активность крупнейших компаний и их кредиторов. Регулятор готов снизить «на несколько лет» требования к вложениям банков в корпоративные облигации, в том числе «вечные», сообщила Набиуллина. «Коэффициент риска по вложениям в субординированные обязательства нефинансовых организаций, включая бессрочные облигации, будет снижен со 150 до 100%», — пояснила она. «Вечные» бонды среди компаний первыми на российском рынке выпустили РЖД, такие планы рассматривает и «Почта России».

ЦБ ввел послабления для кредитов туроператорам и производителям лекарств
Финансы
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Какие крупные заемщики банков находятся в зоне риска

Одной из самых уязвимых в период пандемии отраслей оказался транспорт. На 1 апреля объем задолженности авиакомпаний составлял 0,5% корпоративного кредитного портфеля банков, но до 45% крупных сделок в сфере авиализинга заключают связанные с банками «дочки», предупреждал ЦБ.

Ухудшение экономической конъюнктуры на фоне кризиса и пандемии может негативно отразиться и на уровне долговой нагрузки нефтегазовых компаний, отмечал Банк России. По оценкам регулятора, наименее устойчиво финансовое положение независимых производителей нефтепродуктов.

Заметная доля корпоративного портфеля банков приходится на компании в сфере недвижимости и строительcтва — 11%. Банк России не давал оценку кредитного качества ссуд таким клиентам, но включал эти отрасли в список наиболее уязвимых к введенным санитарным ограничениям.

ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса
Финансы
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

По данным Банка России на 10 июля, с начала кризиса крупнейшие банки реструктурировали 2,8 тыс. кредитов юрлиц. Объем такой проблемной задолженности составил 3,5 трлн руб., или 11% от совокупного портфеля системно значимых кредитных организаций. ЦБ не раскрывал, какая доля реструктурированных ссуд была выдана системообразующим предприятиям.

«За счет реструктуризаций кредитов часть заемщиков сможет восстановить свое финансовое положение, а необходимость формирования резервов банками будет растянута во времени. Это даст банкам возможность лучше подготовиться к работе с проблемной задолженностью», — отмечал в обзоре Банк России (pdf).

До 30 сентября для банков также действуют послабления по резервированию таких кредитов: они могут не ухудшать оценку финансового положения клиентов и временно не тратить капитал на ссуды заемщикам, которые смогут вернуться к нормальному графику платежей после пика кризиса и пандемии. ЦБ не исключал продления льготного периода, но пока такое решение не принято.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, регулирование, реструктуризация
Материалы по теме
ЦБ объявил меры поддержки для банков и их заемщиков из-за пандемии
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter