ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний

ЦБ снизит коэффициенты риска на вложения банков в акции компаний, чтобы стимулировать их на урегулирование долгов пострадавших от кризиса корпоративных заемщиков. Это должно смягчить влияние дефолтов крупных клиентов на сами банки

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Банк России намерен стимулировать банки к урегулированию проблемных кредитов, выданных бизнесу, заявила во время онлайн-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Регулятор на ближайшие два года снизит для кредитных организаций требования к вложениям в акции компаний — такие послабления могут понадобиться при урегулировании проблемных кредитов путем вхождения в капитал заемщика, не способного обслуживать долг, или принятии ценных бумаг в качестве залога по кредиту. Коэффициенты риска (влияют на достаточность капитала банка) по вложениям в акции системообразующих компаний-должников будут снижены со 150 до 100%, сказала Набиуллина.

За счет этой льготы вынужденный обмен долга на капитал не будет создавать дополнительную нагрузку на банки, считают в ЦБ. «Мы понимаем, что многим заемщикам сейчас тяжело, падение было глубоким, и чтобы снизить давление тех проблем на финансовый сектор, мы временно принимаем эти меры до середины 2022 года», — сказала Набиуллина.

Банк России также хочет стимулировать инвестиционную активность крупнейших компаний и их кредиторов. Регулятор готов снизить «на несколько лет» требования к вложениям банков в корпоративные облигации, в том числе «вечные», сообщила Набиуллина. «Коэффициент риска по вложениям в субординированные обязательства нефинансовых организаций, включая бессрочные облигации, будет снижен со 150 до 100%», — пояснила она. «Вечные» бонды среди компаний первыми на российском рынке выпустили РЖД, такие планы рассматривает и «Почта России».