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Финансы ,  
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За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

При этом у двух из них лицензии были отозваны за различные нарушения, а еще у двух — аннулированы по ходатайствам самих банков
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Банк России своими приказами от 24 июля лишил лицензий на осуществление банковских операций сразу четыре банка. При этом у двух из них лицензии были отозваны за различные нарушения, а еще у двух — аннулированы по ходатайствам самих банков.

Лицензия, ранее выданная банку «Невастройинвест», была отозвана в связи с тем, что банк, по данным ЦБ, «проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам», а также нарушал требования законодательства и предписаний регулятора.

«Деятельность банка «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», — говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ за день отозвал лицензии у двух банков
Финансы
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В лишенный лицензии банк, по величине активов занимающий 349-е место в России, ЦБ назначена временная администрация. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило, что выплаты его вкладчикам в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн руб. начнутся не позднее 7 августа.

Согласно данным системы СПАРК и информации на сайте банка, более 70% «Невастройинвест» принадлежит Николаю Вадимовичу Александрову. Ранее он был руководителем и совладельцем петербургского «Метростроя». В декабре 2019 года его арестовали по обвинению в хищении средств компании (ущерб оценили в 178 млн руб.). Позже Александрова отпустили под домашний арест, затем снова арестовали уже по другому уголовному делу. Следствие обвинило его в уступке долга ООО «Метропаркинг» «Метрострою» на 729 млн руб. третьей компании — ООО «Циклон КЗС» на невыгодных для возглавляемой им компании условиях. В феврале в отношении «Метростроя» началась процедура банкротства. В мае суд поместил Александрова под домашний арест.

За нарушение требований законодательства и предписаний ЦБ была отозвана лицензия у АО «Народный банк». В сообщении ЦБ отмечается, что Народный банк (297-е место в России по размеру активов) занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также «в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц, информация о которых направлена Банком России в правоохранительные органы».

В Народном банке также введена временная администрация. Выплаты его вкладчикам АСВ начнет не позднее 7 августа. Согласно отчетности банка на 1 января 2020 года, его основным владельцем был Станислав Кузнецов. Ему принадлежало 71,05% акций, по 9,31% было у Руслана Джаубаева и Евгения Медведева, еще 9,77% принадлежало Василию Сливяку, а 0,56% — ООО «ФКГ «Отечественное предпринимательство». Но в выписке ЕГРЮЛ на 24 июля эти лица не указаны. Согласно ей основным владельцем Народного банка является ОАО «Черкесское ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное объединение» имени З.С. Цахилова.

Набиуллина не увидела в кризисе повода для отзывов лицензий у банков
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<p>Эльвира Набиуллина</p>

Кроме того, в пятницу была аннулирована лицензия коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (КБЦА), центральный офис которого расположен в столице Хакасии Абакане. Решение об аннулировании лицензии ЦБ объяснил удовлетворением ходатайства самого банка, поданным по указанию его единственного владельца. На сайте созданного в 1994 году КБЦА указано, что 100% его капитала принадлежит Галине Бикмеевой.

В январе КБЦА, занимающий, по данным ЦБ, 418-е место в России по размеру активов, сообщал о решении владельца отказаться от статуса банка, перепрофилировав его в микрофинансовую компанию.

«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении ЦБ. В АСВ заявили о начале выплат вкладчикам КБЦА не позднее 7 августа.

Последним лишившимся лицензии банком стал московский АКБ «Ресурс-траст» (396-е место в России по размеру активов). Его лицензия также аннулирована в связи с удовлетворением ходатайства акционеров. Банк не привлекал средства во вклады, так как не был участником системы страхования вкладов, и, как отмечает ЦБ, располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: отзыв лицензий, ЦБ, банки
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