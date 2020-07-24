За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

Согласно данным системы СПАРК и информации на сайте банка, более 70% «Невастройинвест» принадлежит Николаю Вадимовичу Александрову. Ранее он был руководителем и совладельцем петербургского «Метростроя». В декабре 2019 года его арестовали по обвинению в хищении средств компании (ущерб оценили в 178 млн руб.). Позже Александрова отпустили под домашний арест, затем снова арестовали уже по другому уголовному делу. Следствие обвинило его в уступке долга ООО «Метропаркинг» «Метрострою» на 729 млн руб. третьей компании — ООО «Циклон КЗС» на невыгодных для возглавляемой им компании условиях. В феврале в отношении «Метростроя» началась процедура банкротства. В мае суд поместил Александрова под домашний арест.
За нарушение требований законодательства и предписаний ЦБ была отозвана лицензия у АО «Народный банк». В сообщении ЦБ отмечается, что Народный банк (297-е место в России по размеру активов) занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также «в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц, информация о которых направлена Банком России в правоохранительные органы».
В Народном банке также введена временная администрация. Выплаты его вкладчикам АСВ начнет не позднее 7 августа. Согласно отчетности банка на 1 января 2020 года, его основным владельцем был Станислав Кузнецов. Ему принадлежало 71,05% акций, по 9,31% было у Руслана Джаубаева и Евгения Медведева, еще 9,77% принадлежало Василию Сливяку, а 0,56% — ООО «ФКГ «Отечественное предпринимательство». Но в выписке ЕГРЮЛ на 24 июля эти лица не указаны. Согласно ей основным владельцем Народного банка является ОАО «Черкесское ордена Трудового Красного Знамени химическое производственное объединение» имени З.С. Цахилова.
Кроме того, в пятницу была аннулирована лицензия коммерческого банка «Центрально-Азиатский» (КБЦА), центральный офис которого расположен в столице Хакасии Абакане. Решение об аннулировании лицензии ЦБ объяснил удовлетворением ходатайства самого банка, поданным по указанию его единственного владельца. На сайте созданного в 1994 году КБЦА указано, что 100% его капитала принадлежит Галине Бикмеевой.
В январе КБЦА, занимающий, по данным ЦБ, 418-е место в России по размеру активов, сообщал о решении владельца отказаться от статуса банка, перепрофилировав его в микрофинансовую компанию.
«Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении ЦБ. В АСВ заявили о начале выплат вкладчикам КБЦА не позднее 7 августа.
Последним лишившимся лицензии банком стал московский АКБ «Ресурс-траст» (396-е место в России по размеру активов). Его лицензия также аннулирована в связи с удовлетворением ходатайства акционеров. Банк не привлекал средства во вклады, так как не был участником системы страхования вкладов, и, как отмечает ЦБ, располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.