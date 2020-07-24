За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

При этом у двух из них лицензии были отозваны за различные нарушения, а еще у двух — аннулированы по ходатайствам самих банков

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Банк России своими приказами от 24 июля лишил лицензий на осуществление банковских операций сразу четыре банка. При этом у двух из них лицензии были отозваны за различные нарушения, а еще у двух — аннулированы по ходатайствам самих банков.

Лицензия, ранее выданная банку «Невастройинвест», была отозвана в связи с тем, что банк, по данным ЦБ, «проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам», а также нарушал требования законодательства и предписаний регулятора.

«Деятельность банка «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды», — говорится в сообщении ЦБ.

В лишенный лицензии банк, по величине активов занимающий 349-е место в России, ЦБ назначена временная администрация. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило, что выплаты его вкладчикам в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн руб. начнутся не позднее 7 августа.