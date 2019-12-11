В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова

В Санкт-Петербурге арестовали гендиректора регионального «Метростроя» Николая Александрова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля вынес Дзержинский районный суд города. Гендиректор петербургского «Метростроя» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК России (присвоение или растрата).

По версии следствия, Александров вместе с руководителем филиала «Метростроя» Олегом Кузьменко и гендиректором «Безопасных технологий и разработки» (БТР) Анатолием Болотовым не позднее ноября 2017 года похитили средства ОАО «Метрострой» путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб оценивается в сумму не менее 178 млн рублей.

В ходе суда Александров вину не признал и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста и залога нежилого помещения стоимостью 25 млн рублей. Как заявлял адвоката обвиняемого, арест главы «Метростроя» приведет банкротству предприятия и к лишит рабочих мест 4 тыс. сотрудников. Также Александров пытался заверить судью, что не планировал бежать и противодействовать правосудию, однако высказанные аргументы оказались недостаточными.

Ранее суд арестовал еще одного фигуранта дела о хищении средств у «Метростроя» гендиректора БТР Анатолия Болотова. Он был задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь в Израиль.