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Финансы ,  
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО «Народный банк». Об этом говорится на сайте регулятора.

По величине активов базирующаяся в Москве кредитная организация занимает 297 место в банковской системе России.

Как указывает ЦБ, приоритетной деятельностью банка было предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств. Помимо этого, в 2020 году «Народный банк» проводил непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводам средств физических лиц «в значительных объемах».

ЦБ впервые с начала кризиса отозвал лицензию у банка
Финансы
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Материал дополняется.

Теги: отзыв лицензии
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