«Сбер» выиграл иск к бывшей британской «дочке» на ₽12 млрд

Сбербанк получил возможность взыскать 12 млрд руб. со своей бывшей структуры Sberbank CIB (UK). Такое решение принял российский суд. Часть этих средств хранится на корреспондентских счетах британского банка в России

Фото: Владислав Шатило / РБК

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании 12 млрд руб. с его бывшей британской структуры Sberbank CIB (UK), передает корреспондент РБК из зала суда. «Сбер» потерял контроль над «дочкой» весной 2022 года из-за санкций, а сейчас добивался через суд возврата задолженности по четырем кредитам. Иск был подан в марте этого года.

Суд постановил взыскать задолженность по ссудам, выданным в евро, фунтах стерлингов, канадских долларах и рублях, проценты по ним, а также неустойку. Выплата будет производиться в рублях «по курсу Банка России на день платежа». Решение принято в первой инстанции, оно может быть обжаловано в течение месяца.

Сбербанк предоставил дочерней структуре кредиты 28 февраля 2022 года — после начала российской военной операции на Украине и первой волны масштабных санкций против российских банков, но до попадания самого «Сбера» под блокирующие ограничения США, Евросоюза и Великобритании. Британия ввела санкции в отношении банка 1 марта.

Sberbank CIB (UK) специализировалась на инвестиционном банкинге и операциях с ценными бумагами. Ее услугами пользовались крупные компании и финансовые институты, в том числе государственные. Прибыль Sberbank CIB по итогам 2021 года составила $11 млн. После санкций на российский «Сбер» ее счета также заморозили в американских JPMorgan и Citibank, французском Societe Generale, а бельгийский депозитарий Euroclear остановил сделки с ценными бумагами. Через месяц была запущена процедура банкротства Sberbank CIB (UK), управление над ней перешло к компании Teneo Financial Advisory.

В июне 2024 года внешние управляющие предупредили кредиторов Sberbank CIB (UK), что иск российского «Сбера» к бывшей «дочке» может снизить возможности компании по погашению обязательств. Причина — способность материнской структуры обратить взыскание на средства, оставшиеся на корреспондентских счетах Sberbank CIB (UK) в России. Речь идет о $105 млн в виде денежных средств, которые хранятся на различных корреспондентских счетах в Сбербанке, а также в Национальном российском депозитарии (НРД). Опрошенные РБК юристы тогда высоко оценивали возможности «Сбера» взыскать эти средства на основании решения российского суда. 12 млрд руб. по курсу ЦБ на 28 февраля 2022 года — это $143,6 млн.

РБК направил запрос в Сбербанк.

По данным Teneo Financial Advisory, всего совокупные требования «Сбера» к Sberbank CIB (UK) достигают £259 млн, или $284 млн. Это почти втрое больше величины чистых обязательств бывшей «дочки» перед российской материнской структурой ($95 млн), которую определили внешние управляющие. В 2023 году стороны разработали соглашение об урегулировании, которое предполагало, что обязательства британской структуры перед российским материнским банком могли быть погашены за счет денег на счетах в России. Это позволило бы «Сберу» выйти из состава кредиторов, а остальным рассчитывать «на оптимальный доход» после реализации активов, отмечалось в отчете управляющих. Teneo Financial Advisory добивалась разрешения на обмен активами у британского станционного регулятора OFSI, но в августе 2023 года получила отказ.