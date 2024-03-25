Сбербанк подал иск к бывшей «дочке» в Британии

Сбербанк подал иск на 11,9 млрд руб. к бывшей британской «дочке» Sberbank CIB, которая находится под управлением Teneo Financial Advisory. Ранее в Минфине Британии им запретили провести взаимозачет невозвратных активов на $107 млн

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка к Sberbank CIB (UK) Limited (бывшая дочерняя компания «Сбера», над которой он потерял контроль из-за санкций) на 11,9 млрд руб., следует из данных в картотеке дел. Там не отражена суть исковых требований, само заявление к рассмотрению пока не приняли.

Sberbank CIB специализировалась на инвестиционном банкинге, финансовых консультациях и торговых операциях с ценными бумагами. Ее услугами пользовались крупные компании и финансовые институты, в частности государственные. Прибыль Sberbank CIB по итогам 2021 года составила $11 млн.

Британия ввела санкции против Сбербанка 1 марта 2022 года, которые в том числе привели к блокировке корреспондентских счетов Sberbank CIB. Счета «дочки» также заморозили в американских JPMorgan и Citibank, французском Societe Generale, а бельгийский депозитарий Euroclear остановил сделки с ценными бумагами. Через месяц была запущена процедура банкротства Sberbank CIB, управление над ней перешло к компании Teneo Financial Advisory.

В сентябре 2022 года Teneo Financial Advisory обратилась в Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании с предложением о проведении взаимозачета со Сбербанком невозвратных активов на сумму $107 млн, которые находились на его счетах в России. При этом обязательства Sberbank CIB перед бывшей головной структурой оценили в $95 млн. Сбербанк потерял доступ к этим деньгам из-за санкций.

Стороны разработали соглашение, согласно которому предлагалось погасить обязательства «дочки» за счет средств на российских счетах, что позволило бы материнской структуре покинуть состав кредиторов, а остальным после реализации активов рассчитывать «на оптимальный доход», говорилось в отчете Teneo Financial Advisory. OFSI в ноябре 2023 года запретило проведение этой сделки.