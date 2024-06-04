Бывшая британская «дочка» «Сбера» допустила утрату контроля над $105 млн

Управляющий британской Sberbank CIB UK предупредил кредиторов компании о риске передачи принадлежащих ей $105 млн бывшей материнской структуре — российскому Сбербанку. Это станет возможно в случае победы «Сбера» в российском суде

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк может получить доступ к деньгам бывшей дочерней структуры — британской Sberbank CIB UK, контроль над которой был утрачен из-за санкций. Об этом говорится в отчете компании Teneo Financial Advisory — к ней весной 2022 года перешло управление Sberbank CIB в Великобритании. Речь идет о сумме $105 млн в виде денежных средств, которые хранятся на различных корреспондентских счетах в Сбербанке, а также в Национальном российском депозитарии (НРД). Это станет возможно, если «Сбер» выиграет спор в российском арбитраже, который был инициирован в марте 2024 года, предупреждают управляющие Sberbank CIB UK.

Сбербанк не ответил на запрос РБК.

Как «Сбер» лишился «дочки» в Британии Британское подразделение Sberbank CIB специализировалось на инвестиционном банкинге, торговых операциях с ценными бумагами и оказании финансовых консультационных услуг. Весной 2022 года, после попадания Сбербанка под блокирующие западные санкции, у Sberbank CIB UK возникли сложности с расчетами по сделкам с контрагентами. Компания также столкнулась с блокировками корреспондентских счетов в британских, американских, французских банках и остановкой операций с ценными бумагами в крупном депозитарии — бельгийском Euroclear. На этом фоне британский регулятор принял решение о передаче Sberbank CIB UK под контроль временной администрации. Спустя месяц управляющие запустили процедуру банкротства компании, которая до сих пор не завершена.

Как возникли требования «Сбера» к бывшей «дочке»

Основной «торговый коридор» у Sberbank CIB UK был в России. Поэтому на момент объявления санкций у материнской и дочерней структур был большой объем взаимных требований друг к другу. Весной 2022 года Teneo Financial Advisory и Сбербанк вели переговоры о взаимозачете невозвратных активов на $107 млн, писал РБК. Большая часть этой суммы была сформирована за счет остатков денежных средств на корреспондентских счетах британской «дочки» в «Сбере», а также на счетах в Национальном расчетом депозитарии.

Стороны разработали соглашение об урегулировании, которое предполагало, что обязательства британской структуры перед российским материнским банком могли быть погашены за счет денег на счетах в России, следовало из одного из отчетов внешнего управляющего. Это позволило бы «Сберу» выйти из состава кредиторов, а остальным рассчитывать «на оптимальный доход» после реализации активов.

Teneo Financial Advisory пыталась получить разрешение на обмен активами у британского станционного регулятора OFSI, но в августе 2023 года получила отказ.

В конце марта 2024 года Сбербанк подал в российский суд иск к Sberbank CIB UK с намерением взыскать задолженность по кредитам, выданным британской «дочке». Согласно данным картотеки арбитражных дел, «Сбер» предъявил претензии по четырем ссудам — в евро, фунтах стерлингов, канадских долларах и рублях, общая сумма требований составляет 12,1 млрд руб., или $134,6 млн.

Этот иск может повлиять на способность внешних управляющих произвести расчеты с прочими кредиторами за счет средств Sberbank CIB UK, указывает Teneo Financial Advisory. Совокупные требования «Сбера» к бывшей британской «дочке» достигают £259 млн, или $284 млн. Это почти втрое больше величины чистых обязательств бывшей «дочки» перед российской материнской структурой ($95 млн), которую определили внешние управляющие.

Какие шансы у Сбербанка получить деньги от экс-«дочки»

Опрошенные РБК эксперты высоко оценивают перспективы «Сбера» в споре с бывшей британской «дочкой» в российском суде.

«Учитывая преобладающую позицию российских судов в отношении действия санкционных режимов, а также полученный административный отказ в «недружественной» юрисдикции, банк имеет хорошие шансы на удовлетворение своих требований. Более того, стандарт доказывания по данной категории дел — взысканию задолженности по кредитным сделкам — в достаточной степени известен. Вероятно, Sberbank CIB UK в рамках защиты предстоит доказать отсутствие своего нарушения либо наличие обстоятельств, исключающих ответственность», — говорит юрист практики специальных проектов фирмы Vegas Lex Владислав Бедросов. Он напоминает о похожем иске ВТБ к VTB Bank (Europe) SE.

«Поскольку есть политическая конфронтация, правовая ткань сейчас такова, что каждый — и в России, и за рубежом такая практика — пытается отсудить свое на своей территории, там, где он может не только выиграть, но почти наверняка выиграет», — соглашается партнер юридической фирмы «Орлова и Ермоленко» Александр Ермоленко.

Шансы «Сбера» на победу в суде все-таки не абсолютны, предупреждает руководитель проектов в коллегии адвокатов Pen & Paper Артем Копылов: «Существенное расхождение суммы заявленных требований с данными зарубежных аудиторов о размере чистых обязательств Sberbank CIB перед материнской компанией вызывает настороженность. Нельзя забывать и о наличии у Sberbank CIB как ответчика самостоятельных процессуальных прав, в том числе права предъявить встречные требования к Сбербанку». Но юрист тоже отмечает, что судебная практика по аналогичным делам против структур из «недружественных» стран пока складывается в пользу российских истцов.

По словам Ермоленко, хотя иски к бывшей «дочке» формально заявлены по другим основаниям, они откроют Сбербанку возможность получить средства именно с ее корсчетов. «Для получения средств «дочки», находящихся на корсчетах в России, все равно нужно какое-то правовое основание. Нельзя просто сказать: «У нас ваши деньги, и они нам нравятся». Нужно какое-то правовое решение, что «дочка» должна материнской структуре, а у материнской структуры волею судеб как раз деньги лежат. Они сначала попытались сделать взаимозачет требований, но OFSI не разрешил. Возможно, Сбербанк сделал вторую попытку подступиться к этим деньгам», — рассуждает юрист.

Если иск «Сбера» будет удовлетворен судом в России, получение заблокированных средств — вопрос времени, соглашается Копылов. «Следовательно, выполнение обязательств перед кредиторами Sberbank CIB будет возможно за счет других активов компании, на которые Сбербанку будет крайне затруднительно обратить взыскание. В то же время других необеспеченных кредиторов, помимо Сбербанка, у компании сравнительно немного», — рассуждает он.