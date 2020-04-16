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Глазьев обвинил ЦБ и финансовых роботов в обвале рубля

По словам Глазьева, падение рубля в марте объясняется в первую очередь действиями спекулянтов, использующих при торговле биржевых роботов, и отсутствием противодействия со стороны ЦБ
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Фото: Павел Головкин / AP

Мартовское падение курса рубля после обвала мировых цен на нефть, вызванного развалом сделки ОПЕК+, можно было предотвратить, если бы Банк России «исполнял свою конституционную обязанность по обеспечению устойчивости курса национальной валюты», — об этом заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывший советник президента Сергей Глазьев.

«Мы могли его стабилизировать на любом уровне», — сказал он.

9 марта, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 30 марта опустилась ниже $22. Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — в три с лишним раза (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). Обвал нефтяных цен сопровождался падением курса рубля, за десять дней курс доллара на Московской бирже вырос почти на 20%, поднявшись 19 марта выше отметки 81,66 руб., одновременно с этим курс евро превысил 89,5 руб.

По мнению Глазьева, падение курса рубля объясняется в первую очередь действиями спекулянтов, использующих при торговле биржевых роботов, и отсутствием противодействия со стороны ЦБ.

«Вот эти роботы, которые формируют спекулятивный вал. Они настроены на нефтяные цены, как только падает цена на нефть, сразу включается спекулятивная волна алгоритмов, которая выстраивает ожидания на девальвацию рубля. У нас привязка к нефти искусственная, она в алгоритмах спекулянтов сидит», — сказал Глазьев.

Глазьев оценил потери России от «безрассудной» политики ЦБ в 10 трлн руб.
Экономика

По словам бывшего советника президента России (Глазьев занимал этот пост в 2012–2019 годах), то, что рубль мог и не рухнуть вслед за нефтью, подтверждается уже тем, что валюты многих других нефтедобывающих странах, в том числе Саудовской Аравии, не упали (курс саудовского риала после 9 марта практически не изменился, оставшись на уровне, близком к 3,75 риала за доллар).

Глазьев также отметил, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у политики свободного плавающего курса рубля возникают «кошмарные» последствия. «Вот сейчас правительство борется с дефицитом, ажиотажный спрос к дефициту приводит. Мы ограничиваем вывоз товаров, мы всячески пытаемся стабилизировать ситуацию, но не коронавирус стал причиной роста потребительского спроса, а падение курса. Люди боятся, что завтра все это будет стоить дороже», — пояснил экономист.

Советник Путина заявил о провале политики Банка России
Финансы

Во время пребывания на посту советника Путина Глазьев также неоднократно критиковал политику ЦБ. Так, например, в 2015 году он обвинил Банк России в том, что именно политика регулятора привела к тому, что инвесторы перестали вкладывать средства в реальный сектор экономики и переключились на валютные спекуляции, подрывающие курс рубля. А в 2016 году Глазьев оценил потери России от «безрассудной» политики ЦБ в 10 трлн руб.

Автор: Илья Доронов, Евгений Калюков
Теги: Сергей Глазьев, ЦБ, курсы валют
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