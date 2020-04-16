Глазьев обвинил ЦБ и финансовых роботов в обвале рубля

По словам Глазьева, падение рубля в марте объясняется в первую очередь действиями спекулянтов, использующих при торговле биржевых роботов, и отсутствием противодействия со стороны ЦБ

Фото: Павел Головкин / AP

Мартовское падение курса рубля после обвала мировых цен на нефть, вызванного развалом сделки ОПЕК+, можно было предотвратить, если бы Банк России «исполнял свою конституционную обязанность по обеспечению устойчивости курса национальной валюты», — об этом заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывший советник президента Сергей Глазьев.

«Мы могли его стабилизировать на любом уровне», — сказал он.

9 марта, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула на 24,1%, а 30 марта опустилась ниже $22. Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — в три с лишним раза (8 января нефть торговалась около $72 за баррель). Обвал нефтяных цен сопровождался падением курса рубля, за десять дней курс доллара на Московской бирже вырос почти на 20%, поднявшись 19 марта выше отметки 81,66 руб., одновременно с этим курс евро превысил 89,5 руб.

По мнению Глазьева, падение курса рубля объясняется в первую очередь действиями спекулянтов, использующих при торговле биржевых роботов, и отсутствием противодействия со стороны ЦБ.

«Вот эти роботы, которые формируют спекулятивный вал. Они настроены на нефтяные цены, как только падает цена на нефть, сразу включается спекулятивная волна алгоритмов, которая выстраивает ожидания на девальвацию рубля. У нас привязка к нефти искусственная, она в алгоритмах спекулянтов сидит», — сказал Глазьев.