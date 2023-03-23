Маск оценил состояние банковской системы США фразой «хуже быть не может»

Американская банковская система находится в состоянии, когда хуже быть уже не может. Об этом заявил американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Хуже быть не может», — написал он.

Так Маск ответил на заявление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэла о том, что американская банковская система надежна, устойчива и в целом здорова.

«Мы продолжим внимательно следить за состоянием банковской системы и готовы использовать все наши инструменты по мере необходимости, чтобы поддерживать ее в целости и сохранности», — заверил он.

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