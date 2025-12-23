 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

Сюжет
Война санкций
ЦБ в 2022 году разрешил финансовым организациям не публиковать сведения, «чувствительные к санкционному риску». С 2027 года банки, микрофинансовые организации и НПФ должны будут раскрывать данные о структуре собственности
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские банки с 2027 года должны будут раскрывать обезличенные данные о структуре собственности, сообщила «Интерфаксу» директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Регулятор в марте 2022 года разрешил финансовым организациям скрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию, в том числе о членах органов управления, иных должностных лицах и существенных условиях реорганизации. С тех пор меру не раз продлевали, в последний раз — до конца 2026 года.

По словам Тяжельниковой, сейчас структуру собственности раскрывают только три из 352 кредитных организаций, или менее 1%. Среди микрофинансовых компаний — 28%, управляющих компаний — 12%, страховщиков — 8%, негосударственных пенсионных фондов — 6%.

Российским банкам продлят право не раскрывать часть данных из-за санкций
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

ЦБ предлагает отказаться от публикации данных, «идентифицирующих участников структур собственности», а вместо этого раскрывать сведения, которые характеризуют ее «качественно, через набор критериев». В их числе — наличие лиц, под чьим контролем или значительным влиянием находится организация, наличие в структуре собственности «недружественных нерезидентов», лиц, у которых ЦБ отозвал лицензию и т. д. Всего будет 12 критериев.

Если участника рынка не устроит такой формат, «он может вернуться к раскрытию сведений в полном составе, как было раньше, до 2022 года», добавила Тяжельникова. Она указала, что Центробанк продолжит получать информацию о структуре собственности в прежнем формате.

Западные страны начали вводить санкции против российского финансового сектора из-за военных действий на Украине. Власти России считают эти меры незаконными.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Центробанк Банк России Банки собственность санкции
Материалы по теме
ЦБ потребовал от банков раскрывать причины блокировки карт
Финансы
ЦБ рекомендовал банкам не раскрывать данные о партнерах за рубежом
Финансы
ЦБ предложил раскрывать больше данных при выходе на IPO
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Украинские АЭС снизили генерацию электроэнергии Политика, 13:07
Орешкин оценил влияние ИИ на рынок труда Технологии и медиа, 13:04
Mercedes выплатит владельцам по $2 тыс. из-за скандала с выхлопами в США Бизнес, 13:01
Orion soft презентовала обновленную версию Nova Special Edition Компании, 13:00
Выигрывавший Кубок России тренер покинет Таджикистан после чемпионства Спорт, 12:56
Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности Финансы, 12:52
Пекин ответил на планы Зеленского ввести новые санкции против Китая Политика, 12:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Главу Крымска задержали по подозрению в махинациях с землей Общество, 12:47
Верховный суд объяснил, в каком случае наличие детей смягчит наказание Политика, 12:46
Почему ВВП России с начала года ушел в минус и что будет дальшеПодписка на РБК, 12:42
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Jaguar выпустил последний автомобиль с бензиновым двигателем Авто, 12:41
Как предпринимателю не попасть под 159-ю статью при работе с инвесторомПодписка на РБК, 12:36
Бывший топ-менеджер Black Rock стал канадским послом в США Политика, 12:34