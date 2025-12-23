Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности
Российские банки с 2027 года должны будут раскрывать обезличенные данные о структуре собственности, сообщила «Интерфаксу» директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.
Регулятор в марте 2022 года разрешил финансовым организациям скрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию, в том числе о членах органов управления, иных должностных лицах и существенных условиях реорганизации. С тех пор меру не раз продлевали, в последний раз — до конца 2026 года.
По словам Тяжельниковой, сейчас структуру собственности раскрывают только три из 352 кредитных организаций, или менее 1%. Среди микрофинансовых компаний — 28%, управляющих компаний — 12%, страховщиков — 8%, негосударственных пенсионных фондов — 6%.
ЦБ предлагает отказаться от публикации данных, «идентифицирующих участников структур собственности», а вместо этого раскрывать сведения, которые характеризуют ее «качественно, через набор критериев». В их числе — наличие лиц, под чьим контролем или значительным влиянием находится организация, наличие в структуре собственности «недружественных нерезидентов», лиц, у которых ЦБ отозвал лицензию и т. д. Всего будет 12 критериев.
Если участника рынка не устроит такой формат, «он может вернуться к раскрытию сведений в полном составе, как было раньше, до 2022 года», добавила Тяжельникова. Она указала, что Центробанк продолжит получать информацию о структуре собственности в прежнем формате.
Западные страны начали вводить санкции против российского финансового сектора из-за военных действий на Украине. Власти России считают эти меры незаконными.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов