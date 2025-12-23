Российские банки обяжут раскрывать данные о структуре собственности

ЦБ в 2022 году разрешил финансовым организациям не публиковать сведения, «чувствительные к санкционному риску». С 2027 года банки, микрофинансовые организации и НПФ должны будут раскрывать данные о структуре собственности

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские банки с 2027 года должны будут раскрывать обезличенные данные о структуре собственности, сообщила «Интерфаксу» директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Регулятор в марте 2022 года разрешил финансовым организациям скрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию, в том числе о членах органов управления, иных должностных лицах и существенных условиях реорганизации. С тех пор меру не раз продлевали, в последний раз — до конца 2026 года.

По словам Тяжельниковой, сейчас структуру собственности раскрывают только три из 352 кредитных организаций, или менее 1%. Среди микрофинансовых компаний — 28%, управляющих компаний — 12%, страховщиков — 8%, негосударственных пенсионных фондов — 6%.

ЦБ предлагает отказаться от публикации данных, «идентифицирующих участников структур собственности», а вместо этого раскрывать сведения, которые характеризуют ее «качественно, через набор критериев». В их числе — наличие лиц, под чьим контролем или значительным влиянием находится организация, наличие в структуре собственности «недружественных нерезидентов», лиц, у которых ЦБ отозвал лицензию и т. д. Всего будет 12 критериев.

Если участника рынка не устроит такой формат, «он может вернуться к раскрытию сведений в полном составе, как было раньше, до 2022 года», добавила Тяжельникова. Она указала, что Центробанк продолжит получать информацию о структуре собственности в прежнем формате.

Западные страны начали вводить санкции против российского финансового сектора из-за военных действий на Украине. Власти России считают эти меры незаконными.