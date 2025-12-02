 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Российским банкам продлят право не раскрывать часть данных из-за санкций

ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные
Сюжет
Война санкций
Российские банки смогут еще год не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Мера действует с марта 2022 года. Теперь регулятор планирует продлить послабление до 31 декабря 2026 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России заявил о планах продлить отдельные меры поддержки, срок действия которых завершается в 2025 году. В их числе — право финансовых организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Согласно сообщению регулятора, меру предлагается продлить до 31 декабря 2026 года.

К сведениям, которые разрешается не публиковать, относятся данные о структуре собственности, членах органов управления и других сотрудниках, информация о финансово-хозяйственной деятельности банков, реорганизуемой «в форме слияния, присоединения и преобразования».

Также до конца 2026 года регулятор разрешит банкам раскрывать финансовую отчетность и аудиторское заключение без чувствительных к санкциям данных, а также предоставит кредитным организациям, не являющимся эмитентами, право полностью не раскрывать отчетность по МСФО и аудиторское заключение о ней.

Трамп рассказал об «очень мощных» санкциях против России
Политика
Дональд Трамп

«Регулятор продолжит публиковать отчетность банков без чувствительных сведений, а уже публикуемую на сайте Банка России информацию по нормативам планируется дополнить значениями национального норматива краткосрочной ликвидности. Такой порядок позволит поддерживать баланс между потребностью рынка в информации и ограничением санкционного риска для банков и их клиентов», — говорится на сайте ЦБ.

Пауза в раскрытии данных продолжается с марта 2022 года — тогда на фоне санкций регулятор позволил участникам рынка скрывать данные о владельцах, а потом удалил соответствующую информацию со своего сайта. С тех пор мера неоднократно продлевалась, в последний раз — до конца декабря 2025 года.

Санкции в отношении банков стали ответом западных стран на ввод российских войск на Украину. Сейчас под ограничениями находятся как системообразующие, так и частные российские банки, например Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, МТС Банк, Т-банк и др. Российские власти считают санкции незаконными. Президент Владимир Путин называл ограничительные меры попыткой оказать давление. Он отмечал, что, «несмотря на определенные потери», Россия продолжает чувствовать себя «уверенно» и «устойчиво».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Банк России санкции
Материалы по теме
Литва выступила за санкции против Белоруссии «за гибридные действия»
Политика
ВТБ получил разрешение на вывод с баланса санкционных активов на $900 млн
Финансы
Politico сообщило, что новые санкции против России для ЕС «не приоритет»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 13:58 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 13:58
Билеты на первый «Щелкунчик» в Большом раскупили за 1,5 часа Общество, 14:00
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Тренер заявил, что пока рано праздновать допуск лыжников на турниры FIS Спорт, 13:56
Четырехчасовые собеседования и тест-драйвы: необычные практики найма Образование, 13:55
Костин поддержал призыв признать проблему «ненастоящего» курса рубля Финансы, 13:53
Самолет Уиткоффа приземлился в московском аэропорту Внуково Политика, 13:51
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Переговоры Путина и Уиткоффа начнутся после 17:00 мск Политика, 13:45
Бывший зампред ЦБ оценил идею создания в России валютного коридора
РАДИО
 Финансы, 13:43
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Валюта Индии рекордно упала, курс доллара впервые превысил 90 рупий Инвестиции, 13:31
Telegram за сутки заблокировал более 510 тыс. каналов и пабликов Общество, 13:30
CAS признал неправомерным отстранение российских лыжников от турниров Спорт, 13:30
ИИ-агенты смогли взломать смарт-контракты на миллионы долларов Крипто, 13:30