Российским банкам продлят право не раскрывать часть данных из-за санкций

Российские банки смогут еще год не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Мера действует с марта 2022 года. Теперь регулятор планирует продлить послабление до 31 декабря 2026 года

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России заявил о планах продлить отдельные меры поддержки, срок действия которых завершается в 2025 году. В их числе — право финансовых организаций не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Согласно сообщению регулятора, меру предлагается продлить до 31 декабря 2026 года.

К сведениям, которые разрешается не публиковать, относятся данные о структуре собственности, членах органов управления и других сотрудниках, информация о финансово-хозяйственной деятельности банков, реорганизуемой «в форме слияния, присоединения и преобразования».

Также до конца 2026 года регулятор разрешит банкам раскрывать финансовую отчетность и аудиторское заключение без чувствительных к санкциям данных, а также предоставит кредитным организациям, не являющимся эмитентами, право полностью не раскрывать отчетность по МСФО и аудиторское заключение о ней.

«Регулятор продолжит публиковать отчетность банков без чувствительных сведений, а уже публикуемую на сайте Банка России информацию по нормативам планируется дополнить значениями национального норматива краткосрочной ликвидности. Такой порядок позволит поддерживать баланс между потребностью рынка в информации и ограничением санкционного риска для банков и их клиентов», — говорится на сайте ЦБ.

Пауза в раскрытии данных продолжается с марта 2022 года — тогда на фоне санкций регулятор позволил участникам рынка скрывать данные о владельцах, а потом удалил соответствующую информацию со своего сайта. С тех пор мера неоднократно продлевалась, в последний раз — до конца декабря 2025 года.

Санкции в отношении банков стали ответом западных стран на ввод российских войск на Украину. Сейчас под ограничениями находятся как системообразующие, так и частные российские банки, например Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, МТС Банк, Т-банк и др. Российские власти считают санкции незаконными. Президент Владимир Путин называл ограничительные меры попыткой оказать давление. Он отмечал, что, «несмотря на определенные потери», Россия продолжает чувствовать себя «уверенно» и «устойчиво».