ЦБ разрешил банкам еще год не раскрывать часть данных из-за санкций

ЦБ еще на год продлил разрешение для банков не раскрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию, в том числе данных о владельцах. Мера действует с марта прошлого года

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Центробанк продлил право для банков не раскрывать «чувствительную к санкционному риску» информацию еще на год, до конца 2024-го.

Эти данные включают в том числе информацию о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, а также «часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банка, реорганизуемую в форме слияния, присоединения и преобразования».

Пауза в раскрытии данных продолжается с марта 2022 года — тогда на фоне санкций регулятор позволил участникам рынка скрывать данные о владельцах, а потом удалил соответствующую информацию со своего сайта. С тех пор мера неоднократно продлевалась, в последний раз — до конца текущего года.

В то же время некоторые меры поддержки банков прекратят свое действие. В том числе это послабление по нормативам ликвидности для системно значимых банков. Мера позволяет крупным игрокам, в частности, удерживать значение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) ниже 100%. Она завершает свое действие 1 марта 2024 года.

«Отказ от послабления по НКЛ необходим для улучшения ситуации с управлением СЗКО краткосрочной ликвидностью, удлинения базы фондирования, выравнивания конкуренции между банками. При этом для облегчения перехода КО на соблюдение норматива им будут открыты безотзывные кредитные линии (БКЛ)», — говорится в публикации ЦБ.

До истечения срока действия меры Центробанк рекомендует поддерживать значения норматива не ниже зафиксированных в третьем квартале этого года, поскольку «это планируется учитывать при первом установлении лимита БКЛ с целью исключения стимулов к занижению фактических значений НКЛ».