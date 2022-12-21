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Валюты Армении и Грузии стали лидерами роста в мире из-за притока россиян

Bloomberg: валюты Армении и Грузии стали мировыми лидерами по росту из-за притока россиян
С начала года армянский драм укрепился к доллару более чем на 22%, став лидером среди мировых валют. Грузинский лари подорожал по сравнению с долларом на 16%
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Национальные валюты Грузии, Армении и Таджикистана стали одними из лидеров по росту из-за притока россиян в эти страны после начала военных действий на Украине, сообщает Bloomberg.

Так, с начала года армянский драм, согласно данным агентства, поднялся более чем на 22% по отношению к американскому доллару, став лидером роста среди мировых валют. Грузинский лари и таджикский сомони укрепились к доллару более чем на 16 и 10% соответственно.

По информации Национального банка Грузии, объем денежных переводов, поступающих в страну из России, в этом году увеличился в пять раз, составив более 60% всех переводов и превысив $1,75 млрд. Денежные переводы в Армению за первые десять месяцев составили $2,8 млрд, что почти в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре их объем достиг максимума как минимум с 2004-го, отмечает Центральный банк Армении. В Таджикистане поток денежных переводов увеличился не менее чем на 50% в первом полугодии, сообщила специалист финансовой группы БКС Наталья Лаврова со ссылкой на данные платежного баланса.

Приток россиян подстегнул и рост экономик этих стран. По последним прогнозам Международного валютного фонда, рост ВВП Грузии в этом году составит 10%. В октябре МВФ прогнозировал его на уровне 8,8%, а до начала военных действий на Украине — 5,9%. В октябре Центральный банк Армении увеличил прогноз роста ВВП почти на порядок, с 1,6 до 13%. По словам Лавровой, экономика Таджикистана выросла на 7% в этом году (ранее рост прогнозировался на уровне 4–5%).

Как сообщали РБК в Миграционной службе Армении, к концу октября в республику въехали более 786 тыс. россиян, 744 тыс. вернулись назад. Таким образом, в стране остались более 40 тыс. граждан России. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Тогда в Армении обосновались чуть более 16 тыс. россиян. Более 4,2 тыс. граждан России и свыше 1,3 тыс. членов их семей уже подали заявления на вид на жительство. По данным МВД Грузии, всего в стране находится 112 733 россиянина, прибывших с января по сентябрь.

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Теги
Елена Чернышова
Грузия Армения Валюта Военная операция на Украине
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