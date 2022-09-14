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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова сообщила о блокировке счетов беженцев в украинских банках

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Кремлевский пул / Global Look Press)

Вынужденные переселенцы с Украины столкнулись с блокировкой счетов в украинских банках. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на пресс-подходе по итогам координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе, передает ТАСС.

«Многие из них всю жизнь работали и накапливали средства на своих счетах, которые сегодня совершенно безобразным образом, в нарушение норм, принципов международного права, отобраны. Заблокированы их карточки украинские, и они не могут из банков свои собственные деньги (зарплаты, пенсии, накопления) снять», — сказала она.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

Украинские банки официально не сообщали о блокировке счетов беженцев, которые уехали в Россию. Однако в конце августа Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что клиенты Приватбанка, которые прописаны в Донецкой и Луганской областях, начали жаловаться на кредитную организацию. По их словам, под угрозой блокировки счета Приватбанк требовал обновить данные об адресе проживания и добавить документ, который подтверждает место жительства.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук назвала такие требования банка и блокирование счетов недопустимыми. Она попросила Нацбанк Украины разобраться в ситуации и прекратить массовую блокировку счетов клиентов.

Тогда пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга заявил, что банк не собирается блокировать счета, а данные просит из соображений безопасности.

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Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости

С тех пор, как Россия начала военную операцию на Украине, из страны выехали более 12,3 млн человек, сообщало агентство ООН по делам беженцев. Больше всего переселенцев пересекли границу с Польшей — 5,9 млн и Россией — 2,4 млн.

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Татьяна Москалькова блокировка счетов Украина Банки беженцы
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