Авен сообщил о готовности Альфа-банка санировать «Открытие» в 2017 году

Он уже публично критиковал санацию «Открытия». На международном банковском форуме в Сочи в прошлом году Авен сравнил ее с временными экономическими решениями начала 1990-х годов, которые удалось отменить только через 10–15 лет. Глава ВТБ Андрей Костин, также присутствовавший на форуме, тогда в шутку предложил передать «Открытие» Альфа-банку: «А то «Открытие» так распухнет на деньгах ЦБ, что его и не продашь, он будет такой дорогой».
Альфа-банк претендовал и на санацию «Траста» в 2014 году: этот банк забрало на оздоровление тогда еще частное «Открытие», а в 2017-м они вместе перешли к ЦБ. «Мы дали свое предложение, которое предполагало более высокую потребность в средствах государства, чем у «Открытия», но зато наша оценка была совершенно честной. «Открытие» выиграло тендер. Думаю, хотя и не могу утверждать, что Эльвира Сахипзадовна (председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. — РБК) понимала преимущества нашего предложения. Но опять же отдать санацию банку, который формально дает худшее предложение, страшно, потому что будут обвинять в коррупции. Боязнь такого обвинения, к сожалению, большая системная проблема. В итоге банк «Открытие» через некоторое время пришел за новыми деньгами, к счастью, их не получил, и все кончилось бедой», — рассказал Авен в интервью «Коммерсанту».
Перспективы санированных банков
Помимо «Открытия» через ФКБС в 2017–2018 годах прошли Бинбанк (в результате санации был присоединен к «Открытию»), Промсвязьбанк (ПСБ) и Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) — сейчас доля госбанков на российском рынке составляет около 70%, а банкиры и эксперты не раз критиковали огосударствление сектора. ЦБ рассчитывает постепенно избавиться от этих активов (ПСБ он уже передал правительству, которое сделало из него опорный банк для оборонно-промышленного комплекса). Регулятор уже пытался продать АТБ в 2019 году, однако покупателей не нашел; в 2020-м заявки на банк поступали, но аукцион не состоялся из-за пандемии.
«Открытие», чья санация завершилась в 2019 году, — крупнейший актив, который рассчитывает продать ЦБ. Регулятор собирался продать банк осенью 2021 года, но перенес этот процесс на весну 2022 года. Один из вероятных сценариев — IPO. Председатель правления «Открытия» Михаил Задорнов в интервью РБК говорил, что размер первого пакета, который планируется выставить на продажу, составит 20–25% в зависимости от того, какой вариант предложат инвестиционные консультанты.
Авен не стал однозначно отвечать на вопрос РБК об интересе к этому активу в случае приватизации. «Я не знаю этого (готова ли «Альфа» покупать долю в «Открытии» в случае его приватизации. — РБК). Если оно будет разумно оценено и будет продаваться на разумных условиях... Пока таких разговоров просто-напросто нет», — заявил акционер Альфа-банка.