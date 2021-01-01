Авен сообщил о готовности Альфа-банка санировать «Открытие» в 2017 году

Альфа-банк был готов санировать «Открытие» в 2017 году, рассказал РБК Петр Авен. К оздоровлению с участием ЦБ он относится скептически: «Мне кажется, мы на много лет получили еще один большой государственный банк»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Альфа-банк был готов санировать банк «Открытие» по старой схеме, заявил в интервью РБК председатель совета директоров банка, член наблюдательного совета и акционер «Альфа-Групп» Петр Авен. «Открытие» было санировано в 2017 году и стало первым банком, который отправился на оздоровление не с помощью другой кредитной организации, а прямо через ЦБ — с помощью созданного регулятором Фонда консолидации банковского сектора.

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«Я не скрываю, что мы были готовы взять «Открытие» на санацию. Думаю, что это было бы для банковской системы в целом более разумное решение. И не только мы были готовы, был готов кто-то еще наверняка», — считает Авен.

Он назвал выбранный вариант оздоровления ошибкой. «Это тактическое решение, которое противоречит стратегическим целям, и продать «Открытие» будет очень трудно. Я очень скептически отношусь к возможности продажи «Открытия» в любой форме — и через IPO, и стратегическому инвестору. Мне кажется, мы на много лет получили еще один большой государственный банк, хотя у нас и так уже доля госбанков избыточно большая», — заявил Авен.