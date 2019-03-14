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Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Финансы ,  
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Первый аукцион по продаже санированного ЦБ банка провалился
Аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка признан несостоявшимся. ЦБ санировал банк в 2018 году и планировал продать его в рынок, но МКБ и Совкомбанк не стали брать актив даже по минимальной цене в 6 млрд руб.
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России не смог продать санированный им Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), сообщил регулятор. Аукцион по продаже актива из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) признан несостоявшимся, так как допущенные к торгам Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк не приняли в них участие.

Теперь ЦБ рассчитывает продать банк в 2020 году, после того как «широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов», будет раскрыта информация о результатах деятельности кредитной организации за 2019 год.

АТБ пока что остается в собственности Банка России и продолжит работу под управлением временной администрации. Регулятор рассмотрит возможность формирования в банке постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития его бизнеса.

Финансы
Септиллионы на аукцион: как ЦБ продаст первый актив из фонда консолидации

Торги проводились на площадке «Сбербанк-АСТ» утром в четверг, 14 марта. Капитал АТБ разбит на огромное число акций, всего на продажу было выставлено более 30,9 септиллионов акций (номинальная стоимость одной бумаги составила мизерные 1/5155290941638853 руб.).

Начальная цена лота составила 9,87 млрд руб. Торги проходили в формате голландского аукциона: каждые полчаса (с 9:30) цена аукциона понижалась на 1,285 млрд руб., до тех пор пока не опустилась до минимальной, 6 млрд руб. Но ни одной заявки на покупку банка даже по минимальной цене подано не было, поэтому аукцион признали несостоявшимся.

Банк пересмотрел свое виденье развития в регионе, рассказали РБК в МКБ о причинах отказа от участия в аукционе.

Ситуация, когда в аукционе ни один из заявленных участников не принял участия, — нормальная практика, так как банки-интересанты, чтобы провести due diligence, должны выставить свою заявку на аукцион, говорит директор направления «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. «Можно предположить, что после due diligence ни у одной из сторон не возникло интереса к этому активу в данный момент», — отмечает эксперт. Что касается следующего аукциона, то, так как от участников, вероятно, была обратная связь и высказаны определенные пожелания, вероятно, что к 2020 году со второго захода привлекательность банка, возможно,​ будет выше, резюмирует Вороненко.

ЦБ объявил о планах продать АТБ на аукционе в декабре 2018 года. Банк был оценен в 5,9 млрд руб., но совет директоров регулятора решил поставить минимальную цену отсечки в 6 млрд руб., говорил заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев. За счет продажи АТБ регулятор планировал вернуть хотя бы часть средств, потраченных на его оздоровление.​

Интерес активу проявляли три инвестора, говорил Поздышев в декабре, одним из которых была иностранная компания. Речь шла о китайской инвестиционной компании Fosun, писал «Коммерсантъ». Но 11 марта регулятор сообщил, что к торгам допущены только МКБ и Совкомбанк.

РБК направил запрос в Совкомбанк.

Авторы: Павел Казарновский, Екатерина Литова
Теги: Центробанк, Азиатско-Тихоокеанский банк
Материалы по теме
Септиллионы на аукцион: как ЦБ продаст первый актив из фонда консолидации
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