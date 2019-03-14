Первый аукцион по продаже санированного ЦБ банка провалился

Аукцион по продаже Азиатско-Тихоокеанского банка признан несостоявшимся. ЦБ санировал банк в 2018 году и планировал продать его в рынок, но МКБ и Совкомбанк не стали брать актив даже по минимальной цене в 6 млрд руб.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Банк России не смог продать санированный им Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), сообщил регулятор. Аукцион по продаже актива из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) признан несостоявшимся, так как допущенные к торгам Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк не приняли в них участие.

Теперь ЦБ рассчитывает продать банк в 2020 году, после того как «широкому кругу лиц, включая потенциальных инвесторов», будет раскрыта информация о результатах деятельности кредитной организации за 2019 год.

АТБ пока что остается в собственности Банка России и продолжит работу под управлением временной администрации. Регулятор рассмотрит возможность формирования в банке постоянных органов управления, под руководством которых сможет быть определена стратегия развития его бизнеса.

Торги проводились на площадке «Сбербанк-АСТ» утром в четверг, 14 марта. Капитал АТБ разбит на огромное число акций, всего на продажу было выставлено более 30,9 септиллионов акций (номинальная стоимость одной бумаги составила мизерные 1/5155290941638853 руб.).