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Альфа-банк за 2019 год в 2,5 раза увеличил отчисления в резервы

Отчисления в резервы Альфа-банка, в том числе из-за кредитов структурам Алексея Хотина, выросли до $652 млн за прошлый год. Прибыль сократилась с $1,3 млрд до $700 млн, но этот эффект был нивелирован валютной переоценкой
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Группа Альфа-банка (ABH Financial Ltd, включает крупнейший частный банк) раскрыла результаты 2019 года: несмотря на то что прибыль сократилась на $600 млн, группа принесла акционерам больше $1 млрд. Это результат валютной переоценки и хеджирования, говорят аналитики.

Активы группы выросли до $59,5 млрд c $47,2 млрд годом ранее, быстрее всего рос кредитный портфель — до $39,8 млрд с $29,6 млрд (рост на 30%). Это обусловлено приростом в розничном сегменте на 71,9%, до $10,4 млрд.

Чистая маржа выросла на 9,3%, до $2,12 млрд, но процентные расходы росли быстрее доходов — 14,4 против 12%. «В целом движение рынка ведет к сокращению маржинальности. У нас понижаются ставки, все-таки 70% портфеля — это корпоративные клиенты. На них мы зарабатываем все меньше», — сказал журналистам финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

«Скорее банки стоят в очередь, чтобы найти интересных клиентов, чтобы дать им деньги, чем клиенты стоят в очереди в банки. Поэтому так важно развивать розницу, потому что в рознице эффект снижения маржи намного меньше», — резюмировал Чухлов.

Чистая маржа группы с учетом резервов на кредитные потери сократилась на $194 млн, до $1,465 млрд. В 2019 году банк направил в резервы $652 млн против $261 млн годом ранее. «У нас были большие проблемы в корпоративном банке с одним значимым клиентом», — сказал Чухлов, не называя имен.

Речь идет о собственнике обанкротившегося банка «Югра» Алексее Хотине. Структуры Хотина взяли в «Альфе» кредиты на $700 млн, весной 2019 года банк начал подавать иски о взыскании долга и залогов — офисных центров в Москве. Иски были связаны в том числе с тем, что против Хотина было возбуждено уголовное дело о хищении средств из «Югры».

В 2020 году Альфа-банк и Хотин договорились о мировом соглашении, писали «Ведомости». Банк сообщал, что соглашение урегулирует долги Хотина на $590 млн. «Мы находимся в процессе реструктуризации», — сказал Чухлов. Он не исключил, что в будущем мировое соглашение может привести к роспуску резервов банком. «Конечно, это может повлиять позитивно, потому что проблемный заемщик платил абсолютно исправно и с точки зрения платежей не находится в проблемной зоне <...> Мы спешить с роспуском резервов не будем», — добавил банкир.

На этом фоне чистая прибыль сократилась почти вдвое — с $1,3 млрд до $700 млн. Впрочем, совокупный доход вырос с $700 млн до $1,028 млрд. Благодаря этому капитал группы увеличился на $1 млрд, до $8,142 млрд. Как уточнили РБК в пресс-службе Альфа-банка, общий совокупный доход включает не только чистую прибыль, но и совокупный доход, образовавшийся за счет валютной переоценки, так как функциональной валютой отчетности является доллар США.

«В случае с Альфа-банком корректнее смотреть на совокупный доход», — сказал РБК аналитик Fitch Антон Лопатин. «Падение прибыли связано с определенными техническими особенностями структуры баланса. В совокупном доходе этот эффект нивелируется, что по сути отражает результат от хеджирования», — объяснил он.

Для целей отчетности группы по МСФО рублевый баланс российского Альфа-банка пересчитывается в доллары, отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин: «На фоне заметного укрепления за прошлый год рубля к доллару произошло увеличение валюты баланса Альфа-банка, номинированного в долларах, что и отразилось в составе прочего совокупного дохода на уровне группы». С учетом эффекта от хеджирования валютной позиции совокупный эффект на капитал на уровне группы превысил цифры 2018 года, когда, наоборот, наблюдалось обесценивание рубля, заключил он.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Альфа-Банк
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