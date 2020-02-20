Альфа-банк за 2019 год в 2,5 раза увеличил отчисления в резервы

Отчисления в резервы Альфа-банка, в том числе из-за кредитов структурам Алексея Хотина, выросли до $652 млн за прошлый год. Прибыль сократилась с $1,3 млрд до $700 млн, но этот эффект был нивелирован валютной переоценкой

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Группа Альфа-банка (ABH Financial Ltd, включает крупнейший частный банк) раскрыла результаты 2019 года: несмотря на то что прибыль сократилась на $600 млн, группа принесла акционерам больше $1 млрд. Это результат валютной переоценки и хеджирования, говорят аналитики.

Активы группы выросли до $59,5 млрд c $47,2 млрд годом ранее, быстрее всего рос кредитный портфель — до $39,8 млрд с $29,6 млрд (рост на 30%). Это обусловлено приростом в розничном сегменте на 71,9%, до $10,4 млрд.

Чистая маржа выросла на 9,3%, до $2,12 млрд, но процентные расходы росли быстрее доходов — 14,4 против 12%. «В целом движение рынка ведет к сокращению маржинальности. У нас понижаются ставки, все-таки 70% портфеля — это корпоративные клиенты. На них мы зарабатываем все меньше», — сказал журналистам финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов.

«Скорее банки стоят в очередь, чтобы найти интересных клиентов, чтобы дать им деньги, чем клиенты стоят в очереди в банки. Поэтому так важно развивать розницу, потому что в рознице эффект снижения маржи намного меньше», — резюмировал Чухлов.

Чистая маржа группы с учетом резервов на кредитные потери сократилась на $194 млн, до $1,465 млрд. В 2019 году банк направил в резервы $652 млн против $261 млн годом ранее. «У нас были большие проблемы в корпоративном банке с одним значимым клиентом», — сказал Чухлов, не называя имен.