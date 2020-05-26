Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по долгам

Структуры совладельца банкротящейся «Югры» Алексея Хотина допустили просрочку по кредитам перед «Трастом» из-за кризиса, сообщил глава банка Александр Соколов. Сам Хотин сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате

Александр Соколов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Задолженность группы совладельца банка «Югра» Алексея Хотина перед банком «Траст» составляет около $140 млн, из-за кризиса во втором квартале обязательства были просрочены, рассказал предправления «Траста» Александр Соколов в интервью РБК.

Банк непрофильных активов «Траст» был сформирован в 2018 году за счет передачи на его баланс непрофильных активов трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, санированных Центральном банком. Задача «Траста» — получить максимальный возврат средств с этих активов, чтобы ЦБ мог сократить свои убытки от санации.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте на сайте РБК в 09.00 мск.

«С группой господина Хотина у банка непрофильных активов был заключен договор о реструктуризации. В прошлом году и в первом квартале этого года все обязательства группой Хотина в рамках этого договора выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком», — отметил Соколов. Он уточнил, что размер долга приводится в долларовом эквиваленте, потому что у заемщика разновалютные обязательства. «Все кредиты обеспечены залогами, но разного качества», — добавил банкир.