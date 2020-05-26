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Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по долгам

Структуры совладельца банкротящейся «Югры» Алексея Хотина допустили просрочку по кредитам перед «Трастом» из-за кризиса, сообщил глава банка Александр Соколов. Сам Хотин сейчас находится под домашним арестом по делу о растрате
Александр Соколов
Александр Соколов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Задолженность группы совладельца банка «Югра» Алексея Хотина перед банком «Траст» составляет около $140 млн, из-за кризиса во втором квартале обязательства были просрочены, рассказал предправления «Траста» Александр Соколов в интервью РБК.

Банк непрофильных активов «Траст» был сформирован в 2018 году за счет передачи на его баланс непрофильных активов трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, санированных Центральном банком. Задача «Траста» — получить максимальный возврат средств с этих активов, чтобы ЦБ мог сократить свои убытки от санации.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте на сайте РБК в 09.00 мск. 

«С группой господина Хотина у банка непрофильных активов был заключен договор о реструктуризации. В прошлом году и в первом квартале этого года все обязательства группой Хотина в рамках этого договора выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком», — отметил Соколов. Он уточнил, что размер долга приводится в долларовом эквиваленте, потому что у заемщика разновалютные обязательства. «Все кредиты обеспечены залогами, но разного качества», — добавил банкир.

Экс-владелец «Югры» Хотин оказался должником принадлежащего ЦБ «Траста»
Финансы
Алексей Хотин

Во втором квартале структуры заемщика допустили просрочку. «Обязательства по второму кварталу просрочены. Это было ожидаемо, поскольку активы господина Хотина сконцентрированы в нефтегазовом секторе и в коммерческой недвижимости», — пояснил Соколов.

Глава «Траста» выразил мнение, что «трек взаимоотношений позитивный» и банк будет «перестраивать работу с заемщиком». «Ситуация осложняется тем, что кроме «Траста» есть и другие кредиторы с большим объемом требований: АСВ (государственное Агентство по страхованию вкладов. — РБК), «Альфа-групп», — указал он.

АСВ добилось заморозки активов совладельца «Югры» Хотина на 5,5 млрд руб.
Финансы
Алексей Хотин

О том, что Хотин оказался должником «Траста», ранее писал РБК со ссылкой на источники. Долги структур бизнесмена перед другими банками значительно больше — связанные с ним компании только Альфа-банку должны $590 млн. С «Альфой» они также заключали договор о реструктуризации до кризиса. Задолженность Хотина перед АСВ за банкротство «Югры» приближается к 170 млрд руб. Агентство подает иски к Хотину, связанным с ним компаниям и бывшим топ-менеджерам «Югры».

В 2020 году Хотин перестал входить в рейтинг богатейших россиян по версии Forbes: его состояние, которое составляло $700 млн в 2019 году, опустилось ниже $400 млн. Сейчас экс-банкир находится под домашним арестом, против него и его партнеров возбуждены уголовные дела о растрате средств «Югры» (лишилась лицензии в 2017 году) на 7,5 млрд руб. и 283 млрд руб. Фигуранты дела вину не признают.

РБК направил запрос в компанию «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Александр Соколов, Алексей Хотин, Центральный банк, Траст
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