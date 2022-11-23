Чистая прибыль Тинькофф Банка упала почти на 80% после начала кризиса

TCS Group, контролирующая Тинькофф Банк, за девять месяцев этого года заработала всего 10,1 млрд руб. — в 4,6 раза меньше, чем годом ранее. Ранее группа сообщала, что остается прибыльной, но финансовые результаты не раскрывала

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Чистая прибыль TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, в третьем квартале 2022 года составила 5,9 млрд руб., что на 64% ниже результата за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании. Полную отчетность по МСФО она не публикует с начала кризиса, а за предыдущие два квартала не раскрывала и точные финансовые результаты.

По итогам девяти месяцев этого года чистая прибыль Тинькофф достигла 10,1 млрд руб. — это в 4,6 раза (или на 78%) меньше, чем за три квартала 2021 года, когда группа показывала рекордные результаты. Согласно раскрытию, по итогам первого квартала этого года, когда начался кризис, TCS Group заработала всего 1,2 млрд руб., а за апрель—июнь — 3 млрд руб.

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