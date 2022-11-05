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«Тинькофф» рекомендовал сотрудникам не уезжать из России

Группа «Тинькофф» рекомендовала сотрудникам не уезжать из России

Группа «Тинькофф» (TCS Group, которой принадлежит Тинькофф Банк и «Тинькофф страхование») не рекомендует сотрудникам уезжать из России. Так холдинг дополнил комментарий своей пресс-службы изданию Frank Media.

Так, 2 ноября Frank Media со ссылкой на три источника, близких к компании, написало, что уже уехавшим из России сотрудникам работодатель советует работать в странах, где есть «Тинькофф центр разработки» (ТЦР): помимо России они есть в Армении, Белоруссии и Казахстане.

По словам одного из собеседников издания, сразу после объявления частичной мобилизации населения в конце сентября на онлайн-собрании банка топ-менеджеры рекомендовали для релокации эти три страны. Они указывали, что с декабря могут ограничить доступ к чувствительным данным для тех, кто уехал, но сохранялась возможность работать удаленно на территории стран, где есть ТЦР.

В пресс-службе холдинга, в свою очередь, указали, что на гибридный формат работы компании перешли еще в 2020 году, и сотрудники могут работать удаленно, посещая офис при необходимости.

«Есть подразделения, которые в основном работают в офисе, потому что так удобнее и эффективнее решать задачи, однако, если сотруднику такого отдела важно перейти на удаленный формат, мы готовы с ним это обсудить и реализовать такую возможность», — говорилось в ответе на запрос Frank Media.

После начала военной операции на Украине и введения санкций ряд зарубежных компаний ушли из России или приостановили деятельность в стране. Некоторые из них решили перевезти сотрудников в офисы в странах СНГ.

Так, китайский производитель электроники Huawei перевез часть сотрудников в Казахстан и Узбекистан. После объявления частичной мобилизации в сентябре сотрудникам российского офиса TikTok (принадлежит китайскому конгломерату ByteDance) предложили три страны для релокации — Казахстан, Армению и Киргизию, рассказали РБК два источника в TikTok и бывший сотрудник компании. 

В самой компании это решение не подтвердили. 26 октября руководитель отдела глобальных бизнес-решений в Восточной Европе TikTok Анастасия Панина у себя на странице в LinkedIn (заблокирован на территории России) сообщила, что компания открывает новый офис в Казахстане, который она возглавит.

Теги
«Тинькофф» релокация
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