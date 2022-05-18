«Тинькофф» не раскрыл инвесторам данные о чистой прибыли

После смены ключевого акционера группа свела степень раскрытия отчетности к минимуму. Теперь инвесторам доступны данные только о численности клиентов TCS Group

Фото: Владислав Шатило / РБК

TCS Group, контролирующая Тинькофф Банк, не стала раскрывать инвесторам величину чистой прибыли, основные бизнес-показатели, а также публиковать сам отчет по МСФО за первый квартал 2022 года, следует из сообщения группы. Компания сократила отчетность впервые с IPO в 2013 году. После начала военной операции России на Украине 24 февраля TCS Group публиковала отчет по МСФО по итогам прошлого года, топ-менеджеры банка тогда проводили звонок с аналитиками. 18 мая, в день оглашения финансовых результатов за первый квартал этого года, звонок не проводился.

TCS Group также сообщила, что продлит приостановку в выплате дивидендов до декабря 2022 года. Группа не платит вознаграждение акционерам с начала 2021 года.

Что теперь известно о финансовых результатах «Тинькофф»

Как отмечается в пресс-релизе, в первом квартале чистая прибыль TCS Group снизилась по сравнению четвертым кварталом 2021 года и год к году, однако точных данных TCS Group не приводит. В 2021-м «Тинькофф» показывала рекордный финансовый результат в каждом отчетном периоде: в четвертом квартале он составил 16,6 млрд руб., а в первом -14,2 млрд руб. Таким образом, чистая прибыль группы по итогам первого квартала этого года упала как минимум на 14,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Как утверждают в компании, чистые процентные доходы TCS Group увеличились в годовом выражении и по сравнению с предыдущим кварталом, «несмотря на рост стоимости фондирования». Для сравнения: в октябре—декабре 2021 года показатель достигал 35,4 млрд руб.

28 февраля Банк России внепланово поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых для поддержания финансовой стабильности. В этих условиях российские банки были вынуждены резко повысить ставки по депозитам и счетам для розничных клиентов. Участники рынка стали увеличивать доходность сберегательных продуктов и для того, чтобы сдержать отток вкладов. Как следует из статистики ЦБ, в феврале россияне забрали из банков 1,2 трлн руб., из них на валюту пришлось порядка половины ($7,76 млрд), в марте валютный отток составил уже $9,8 млрд. Данных о состоянии депозитной базы отдельных банков нет, поскольку с марта российские кредитные организации не раскрывают отчетность по РСБУ.

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В «Тинькофф» сообщили, что группа имеет значительный запас ликвидности в рублях и иностранной валюте, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям в этом году. Данные об объеме остатков на счетах и депозитах физлиц компания не привела. Группа упомянула о росте валовой выручки и кредитного портфеля в первом квартале, не раскрыв точных величин, но назвала фактор, обеспечивший такую динамику — прирост клиентской базы.

За первый квартал 2022 года общее число клиентов «Тинькофф» увеличилось на 9,1%, или 1,9 млн, до 22,7 млн. За тот же период активная клиентская база приросла на аналогичные 9% и достигла 15,8 млн клиентов.

Что происходило с «Тинькофф» после начала военной операции на Украине

Ключевой актив TCS Group — Тинькофф Банк — пока не попал под санкции западных стран. Однако 24 марта Великобритания внесла в черный список основателя и основного акционера компании Олега Тинькова. После этого бизнесмен продал свою долю (35,1%) «Интерросу» Владимира Потанина.

19 апреля Тиньков жестко раскритиковал российскую военную операцию на Украине. В банке его слова назвали «личным мнением» основателя и вскоре объявили о ребрендинге группы. Кроме того, в TCS Group произошла смена руководства. 25 марта из совета директоров материнской компании на Кипре вышли два исполняющих директора — Оливер Хьюз и Павел Федоров. Они переехали на постоянное место жительства в Объединенные Арабские Эмираты. 7 апреля группа сообщила о передаче контроля над 100% акций Тинькофф Банка его топ-менеджменту в доверительное управление. А 23 апреля стало известно, что Хьюз и Федоров готовятся запустить до конца года собственный проект — новый финтех-сервис Kinetic Finance для операций на рынках Азии, при этом они покинули TCS Group.