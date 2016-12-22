«Ведомости» узнали о планах Сбербанка и ВТБ создать свою авиакомпанию

Правительство поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к одному из госбанков, и двух человек, которые знают об этом от участников проекта.
Поручение было дано в начале года, сейчас создается бизнес-план, определяется облик будущей авиакомпании и варианты по составу акционеров, приводит газета данные своих собеседников. Пока не известно, какую долю в будущей авиакомпании получат госбанки и будут ли другие компании участвовать в проекте.
Создание нового регионального перевозчика с пассажиропотоком на уровне 6–10 млн человек в год планируется не ранее 2019 года. В России сейчас две авиакомпании, которые перевозят более 10 млн пассажиров — это «Аэрофлот» (считая входящие в холдинг «Россию», «Победу» и «Аврору») и S7 Group («Сибирь» и «Глобус») — 50,1 млн и 14,3 млн человек в 2017 году. Региональная авиакомпания «Ямал» перевезла в прошлом году 1,8 млн человек.
По информации «Ведомостей», консультантом проекта выбрана Bain & Company. ВТБ и Сбербанк заключили с ней контракты по 55,47 млн руб. каждый. В базе СПАРК действительно есть контракты госбанков и российского филиала Bain на указанную сумму. ВТБ заказал у компании «информационно-консультационные услуги», а Сбербанк — «консультационные услуги по разработке бизнес модели». Работу Bain должна закончить к 31 декабря.
По словам источника газеты, в рамках контрактов Bain должна будет определить состав аэропортовой сети для авиакомпании, а также спланировать, какие именно будут использоваться аэропорты (грунтовые для малой авиации или в крупных городах для магистральных судов) и какие суда сформируют флот.
В мае президент России Владимир Путин поручил к 2024 году довести долю региональных перевозок во внутренних перелетах до 50%. В сентябре стало известно, что для реализации указа Росавиация попросит 166 млрд руб. только на реконструкцию региональных аэропортов.