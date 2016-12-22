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Сбербанк и ВТБ поборются за финансирование железной дороги в Заполярье
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Сбербанк и ВТБ поборются за финансирование железной дороги в Заполярье
Финансы, 09:01
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Сбербанк и ВТБ поборются за финансирование железной дороги в Заполярье

Сбербанк, ВТБ и синдикат из четырех банков подали заявки на конкурс по финансированию строительства Северного широтного хода (СШХ) — железной дороги на Ямале, которая должна связать Салехард и Надым. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект и связанный с ним источник.

Общая стоимость проекта СШХ составляет 236,7 млрд руб., его планируется профинансировать на основе частно-государственного партнерства. Для строительства основной части железной дороги (130,5 млрд руб.) нужен кредит в размере 97 млрд руб. На конкурс по предоставлению этого кредита кроме Сбербанка и ВТБ подал заявку синдикат банков с участием ВТБ, ​ВЭБа, Евразийского банка развития (ЕАБР) и Газпромбанка.

СШХ, который пройдет частично по маршруту заброшенной в 1940-е годы стройки Заполярной железной дороги, должен связать Ямал с Уралом и Северо-Западом России по маршруту Обская — Салехард — Надым. Он также обеспечит связь транспортной системы России через порт Сабетта с Северным морским путем (СМП). Длина основного участка дороги — 353 км, а в целом единый транспортный коридор в Заполярье протянется более чем на 700 км, до Нового Уренгоя. Одной из наиболее сложных частей проекта является мост через Обь у Салехарда, который придется строить в сложных геологических условиях. Стоимость объекта оценивается в 61 млрд руб. (чуть менее половины стоимости всей дороги). Планируемый объем перевозок по СШХ составит 20–25 млн т.
 

Теги: Северный широтный ход , «Сбербанк» , ВТБ
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