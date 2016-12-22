ЦБ поддержал дивидендные поблажки для банков

В ЦБ поддержали планы государства оказать поблажки в виде выплаты меньших дивидендов для банков в случае такой необходимости. Если банк, независимо от того, государственный он или частный, будет выплачивать меньше дивидендов, в банке будет оставаться больше прибыли и, соответственно, его капитал будет больше, заявил на форуме Finopolis в Сочи зампред ЦБ Василий Поздышев.

Поздышев отметил, что чем меньше средств уходит из банков и банковской индустрии, в том числе и в виде дивидендов, тем больше средств остается внутри банковской системы, и тем лучше будет ее капитальная база. «Дивидендная политика — это решение акционеров, и решение ответственного акционера — это не только забрать из банка все дивиденды, но и обеспечить банку стабильное развитие. Стабильное развитие банку может обеспечить хороший капитал», — добавил он.

18 октября глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что правительство готово при необходимости поддержать ВТБ при введении дополнительных надбавок в соответствии со стандартами «Базеля III».

По словам первого вице-премьера, правительство может поддержать банки, направив на их докапитализацию часть дивидендов, которые банки платят государству. Также источником докапитализации может быть и часть нераспределенной прибыли, которая в обычном случае могла бы пойти на дивиденды. Сейчас Минфин исходит из того, что все госкомпании должны платить дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Принятие стандартов «Базеля III» предполагает введение ряда надбавок к капиталу, в том числе надбавки за системную значимость с 1 января 2019 года. 9 октября зампред ЦБ Василий Поздышев заявил: совет директоров ЦБ обсудит перенос на год требований к капиталу системно значимых банков (с начала 2019 до конца года или начала 2020 года). 12 октября на сайте ЦБ был размещен проект указания ЦБ, в котором сказано о переносе ввода надбавок на капитал на 1 января 2020 года.