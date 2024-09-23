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Льготная ипотека 2024 ,  
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Минфин допустил изменение параметров IT-ипотеки для столичных компаний

Сюжет
Программы льготной ипотеки 2024: виды, условия и изменения
Минфин может поддержать корректировку программы в части разрешения становиться заемщиками IT-специалистам из регионов, работающих на московские компании. Сейчас они не могут взять льготный ипотечный заем
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России могут разрешить IT-специалистам, живущим в регионах, но работающим на московские компании, брать льготную ипотеку под 6%, заявил «Известиям» замминистра финансов Иван Чебесков.

Сейчас сотрудник, место работы которого находится в Москве или Санкт‑Петербурге, не может стать заемщиком. Условия изменились с июля, когда оба города исключили из программы. При этом если компания имеет филиал в регионе, то ее специалист может взять льготную ипотеку.

Чебесков отметил, что Минфин не поддерживает расширение льготных программ, но допускает донастройку, если Минцифры решит, что это поможет более эффективно достичь поставленных целей.

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Фото:Freepik

В июле были изменены параметры запущенной в 2022 году IT-ипотеки. Помимо условий, касающихся городов, была поднята ставка с 5 до 6%, сумма кредита была сокращена до 9 млн руб. (прежде было 18 млн руб. в городах-миллионниках). Поменялись и требования к компаниям-работодателям: они должны быть не только аккредитованы Минцифры, но и получать налоговые льготы. В то же время программу продлили до 2030 года.

Правительство отмечало, что ключевой целью корректировки программы было удержание IT-специалистов в регионах. Минцифры сообщило, что ранее на Москву и Санкт-Петербург приходилось 50% выданных ипотек.

С июля перестала действовать другая льготная программа — ипотека на новостройки, позволявшая получить ставку 8%. В итоге в июле российские банки оформили клиентам-физлицам 76,7 тыс. ипотечных кредитов на 348,5 млрд руб., данные приводила аналитическая компания Frank RG. По сравнению с июнем выдачи упали на 57% в количественном и на 55% в денежном выражении.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
льготная ипотека IT-специалисты Минфин Минцифры
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